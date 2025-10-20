Eintracht Frankfurt vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La UEFA Champions League se prepara para un duelo de equipos heridos en la jornada 3. El Eintracht Frankfurt, que viene de una dura goleada en la competición, recibirá en el Deutsche Bank Park a un Liverpool que ha ligado cuatro derrotas consecutivas y necesita despertar con urgencia.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Eintracht Frankfurt vs Liverpool?

Ciudad : Frankfurt, Alemania

: Frankfurt, Alemania Fecha : miércoles 22 de octubre

: miércoles 22 de octubre Horario : 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Deutsche Bank Park

Sport-Club Freiburg v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Daniela Porcelli/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Eintracht Frankfurt vs Liverpool en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos CBS Sports Network Paramount+ México TNT Sports HBO Max España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Eintracht Frankfurt

Rival Resultado Competición Friburgo 2-2 E Bundesliga Bayern Múnich 0-3 D Bundesliga Atlético de Madrid 1-5 D UEFA Champions League M'gladbach 6-4 V Bundesliga Union Berlin 3-4 D Bundesliga

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Manchester United 1-2 D Premier League Chelsea 1-2 D Premier League Galatasaray 0-1 D UEFA Champions League Crystal Palace 1-2 D Premier League Southampton 2-1 V EFL Cup

Liverpool v Manchester United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Últimas noticias del Eintracht Frankfurt

Las 'Águilas', dirigidas por Dino Toppmöller, atraviesan una crisis de resultados. Antes de la pausa, lograron frenar una racha de derrotas al empatar 2-2 con el Friburgo. Sin embargo, su última imagen en Champions fue la escandalosa goleada 5-1 sufrida ante el Atlético de Madrid.

Con 3 puntos, se ubican en el puesto 15 de la general y necesitan ganar en casa para no complicar su clasificación.

Últimas noticias del Liverpool

Los 'Reds' de Arne Slot no están mucho mejor. El equipo llega a Alemania con una alarmante racha de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones. La última fue una dolorosa caída por 1-2 en el clásico ante el Manchester United.

En Champions, cayeron 1-0 ante el Galatasaray en la jornada anterior, lo que los deja con 3 puntos en el puesto 17. Una nueva derrota podría ser catastrófica para sus aspiraciones.

Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Aitor Alcalde/GettyImages

Posibles alineaciones

Eintracht Frankfurt

Portero : Kauã Santos

: Kauã Santos Defensas : Rasmus Kristensen, Robin Koch, Aurele Amenda, Arthur Theate

: Rasmus Kristensen, Robin Koch, Aurele Amenda, Arthur Theate Centrocampistas : Hugo Larsson, Fares Chaibi

: Hugo Larsson, Fares Chaibi Mediapuntas : Ritsu Doan, Can Uzun, Nathaniel Brown

: Ritsu Doan, Can Uzun, Nathaniel Brown Delantero: Jonathan Burkardt.

Liverpool

Portero : Giorgi Mamardashvili

: Giorgi Mamardashvili Defensas : Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Centrocampistas : Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch

: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch Mediapuntas : Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo

: Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo Delantero: Alexander Isak.

Pronóstico SI

Este es un duelo de dos equipos en muy mala forma. Ambos llegan con la presión de cortar rachas negativas. El Liverpool, a pesar de sus cuatro derrotas seguidas, tiene una calidad individual superior. Si logra reaccionar, debería llevarse los puntos de Alemania, pero el Frankfurt, en casa, buscará aprovechar las dudas de los 'Reds'.

Eintracht Frankfurt 1-2 Liverpool

