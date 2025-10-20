Sports Illustrated Fútbol

Eintracht Frankfurt vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Reds' visitan Alemania en un duelo de necesitados
La UEFA Champions League se prepara para un duelo de equipos heridos en la jornada 3. El Eintracht Frankfurt, que viene de una dura goleada en la competición, recibirá en el Deutsche Bank Park a un Liverpool que ha ligado cuatro derrotas consecutivas y necesita despertar con urgencia.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Eintracht Frankfurt vs Liverpool?

  • Ciudad: Frankfurt, Alemania
  • Fecha: miércoles 22 de octubre
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Deutsche Bank Park
¿Cómo se podrá ver el Eintracht Frankfurt vs Liverpool en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

CBS Sports Network

Paramount+

México

TNT Sports

HBO Max

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Últimos cinco partidos del Eintracht Frankfurt

Rival

Resultado

Competición

Friburgo

2-2 E

Bundesliga

Bayern Múnich

0-3 D

Bundesliga

Atlético de Madrid

1-5 D

UEFA Champions League

M'gladbach

6-4 V

Bundesliga

Union Berlin

3-4 D

Bundesliga

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Manchester United

1-2 D

Premier League

Chelsea

1-2 D

Premier League

Galatasaray

0-1 D

UEFA Champions League

Crystal Palace

1-2 D

Premier League

Southampton

2-1 V

EFL Cup

Últimas noticias del Eintracht Frankfurt

Las 'Águilas', dirigidas por Dino Toppmöller, atraviesan una crisis de resultados. Antes de la pausa, lograron frenar una racha de derrotas al empatar 2-2 con el Friburgo. Sin embargo, su última imagen en Champions fue la escandalosa goleada 5-1 sufrida ante el Atlético de Madrid.

Con 3 puntos, se ubican en el puesto 15 de la general y necesitan ganar en casa para no complicar su clasificación.

Últimas noticias del Liverpool

Los 'Reds' de Arne Slot no están mucho mejor. El equipo llega a Alemania con una alarmante racha de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones. La última fue una dolorosa caída por 1-2 en el clásico ante el Manchester United.

En Champions, cayeron 1-0 ante el Galatasaray en la jornada anterior, lo que los deja con 3 puntos en el puesto 17. Una nueva derrota podría ser catastrófica para sus aspiraciones.

Posibles alineaciones

Eintracht Frankfurt

  • Portero: Kauã Santos
  • Defensas: Rasmus Kristensen, Robin Koch, Aurele Amenda, Arthur Theate
  • Centrocampistas: Hugo Larsson, Fares Chaibi
  • Mediapuntas: Ritsu Doan, Can Uzun, Nathaniel Brown
  • Delantero: Jonathan Burkardt.

Liverpool

  • Portero: Giorgi Mamardashvili
  • Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
  • Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch
  • Mediapuntas: Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo
  • Delantero: Alexander Isak.

Pronóstico SI

Este es un duelo de dos equipos en muy mala forma. Ambos llegan con la presión de cortar rachas negativas. El Liverpool, a pesar de sus cuatro derrotas seguidas, tiene una calidad individual superior. Si logra reaccionar, debería llevarse los puntos de Alemania, pero el Frankfurt, en casa, buscará aprovechar las dudas de los 'Reds'.

Eintracht Frankfurt 1-2 Liverpool

Published | Modified
