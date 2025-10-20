Eintracht Frankfurt vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La UEFA Champions League se prepara para un duelo de equipos heridos en la jornada 3. El Eintracht Frankfurt, que viene de una dura goleada en la competición, recibirá en el Deutsche Bank Park a un Liverpool que ha ligado cuatro derrotas consecutivas y necesita despertar con urgencia.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Eintracht Frankfurt vs Liverpool?
- Ciudad: Frankfurt, Alemania
- Fecha: miércoles 22 de octubre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Deutsche Bank Park
¿Cómo se podrá ver el Eintracht Frankfurt vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
CBS Sports Network
Paramount+
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Eintracht Frankfurt
Rival
Resultado
Competición
Friburgo
2-2 E
Bundesliga
Bayern Múnich
0-3 D
Bundesliga
Atlético de Madrid
1-5 D
UEFA Champions League
M'gladbach
6-4 V
Bundesliga
Union Berlin
3-4 D
Bundesliga
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Manchester United
1-2 D
Premier League
Chelsea
1-2 D
Premier League
Galatasaray
0-1 D
UEFA Champions League
Crystal Palace
1-2 D
Premier League
Southampton
2-1 V
EFL Cup
Últimas noticias del Eintracht Frankfurt
Las 'Águilas', dirigidas por Dino Toppmöller, atraviesan una crisis de resultados. Antes de la pausa, lograron frenar una racha de derrotas al empatar 2-2 con el Friburgo. Sin embargo, su última imagen en Champions fue la escandalosa goleada 5-1 sufrida ante el Atlético de Madrid.
Con 3 puntos, se ubican en el puesto 15 de la general y necesitan ganar en casa para no complicar su clasificación.
Últimas noticias del Liverpool
Los 'Reds' de Arne Slot no están mucho mejor. El equipo llega a Alemania con una alarmante racha de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones. La última fue una dolorosa caída por 1-2 en el clásico ante el Manchester United.
En Champions, cayeron 1-0 ante el Galatasaray en la jornada anterior, lo que los deja con 3 puntos en el puesto 17. Una nueva derrota podría ser catastrófica para sus aspiraciones.
Posibles alineaciones
Eintracht Frankfurt
- Portero: Kauã Santos
- Defensas: Rasmus Kristensen, Robin Koch, Aurele Amenda, Arthur Theate
- Centrocampistas: Hugo Larsson, Fares Chaibi
- Mediapuntas: Ritsu Doan, Can Uzun, Nathaniel Brown
- Delantero: Jonathan Burkardt.
Liverpool
- Portero: Giorgi Mamardashvili
- Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
- Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch
- Mediapuntas: Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo
- Delantero: Alexander Isak.
Pronóstico SI
Este es un duelo de dos equipos en muy mala forma. Ambos llegan con la presión de cortar rachas negativas. El Liverpool, a pesar de sus cuatro derrotas seguidas, tiene una calidad individual superior. Si logra reaccionar, debería llevarse los puntos de Alemania, pero el Frankfurt, en casa, buscará aprovechar las dudas de los 'Reds'.
Eintracht Frankfurt 1-2 Liverpool
