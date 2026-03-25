El agente de Achraf Hakimi niega las negociaciones y descarta un regreso al Real Madrid

En medio de los rumores sobre un posible regreso al Real Madrid desde el PSG, el representante de Achraf Hakimi aclaró su continuidad y desmintió cualquier tipo de negociación con el club blanco, además de asegurar que el defensor está enfocado plenamente en su actualidad deportiva.

A sus 27 años, el lateral marroquí atraviesa un momento de despligue futbolístico y proyecta a prolongar su desarrollo dentro de uno de los equipos mas competitivos de Europa. Con contrato vigente hasta 2029, su situación contractual es clara y no deja margen para especulaciones a corto plazo.

🚨💣| NEW: Although his agent has denied the rumors, Paris Saint-Germain right back Achraf Hakimi wants to return to Real Madrid and is willing to try and make a move happen.



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Una aclaración directa contra los rumores

Si bien las versiones sobre un posible retorno al Real Madrid, club donde se formó, resurgen en cada mercado de pases, su agente Alejandro Camaño aseguró que no existe ningún tipo de acercamiento o interés concreto por parte del futbolista por su salida: "nunca ha ocurrido”.

El agente remarcó que Hakimi se siente cómodo tanto dentro como fuera del campo en el PSG: "Todavía tenemos tres años de contrato con el club parisino, y en este momento no piensa en nada más que en el Paris Saint-Germain. Está muy satisfecho con su entrenador, con sus compañeros y también se siente cómodo en el país. Por ahora no hay ninguna posibilidad de salir". Su prioridad pasa por sostener el nivel competitivo y seguir siendo una pieza clave en el once titular.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Xavier Laine/GettyImages

El gran objetivo es conquistar la UEFA Champions League, el título que obsesiona al PSG en los últimos años, y Hakimi quiere ser protagonista en ese trayecto hacia uno de los máximos estandartes del futbol europeo: "quiere llevar al equipo lo más lejos posible", sentenció.

Por ahora, cualquier vínculo con el Real Madrid pertenece más al terreno de las especulaciones o de los ideales de la dirigencia merengue, que a una posibilidad certera entre el jugador y el club.

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