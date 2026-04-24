El Ajax quiere fichar a Ceballos y anticipa su salida del Real Madrid

Según reveló Fabrizio Romano, el futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid empieza a definirse y distintos clubes ya iniciaron contactos informales con el entorno del jugador para avanzar en posibles ofertas contractuales; en esa línea surge con fuerza el Ajax, que vusca reforzar su mediocampo con experiencia internacional.

Sin embargo, el conjunto neerlandés no es el único interesado y al menos otras dos dirigencias siguen de cerca la situación actual del español, a la espera de que el panorama en torno a su continuidad en el merengue se aclare en las próximas semanas.

🚨⚠️ Dani Ceballos, out of Real Madrid squad due to technical decision and set to leave in the summer. pic.twitter.com/Ce7WYpK0mZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026

El declive: un rol cada vez más secundario en el equipo

Ceballos atraviesa una temporada con escasa participación en el Real Madrid. La falta de minutos es una constante, incluso desde antes de la lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha que lo marginó de la actividad deportiva en febrero. Si bien recibió el alta médica y volció a ser convocado a principios de abril, no volivó a sumar tiempo en cancha, lo que alimentó las especulaciones sobre su continuidad.

A su vez, la ausencia reciente en la nómina de futbolistas para enfrentar al Real Betis, sin reportes de molestias físicas, no pasó desapercebida y generó dudas; desde el entorno del club ya se habla abiertamente de un posible cierre de ciclo para el jugador -cabe mencionar que el español tiene contrato vigente hasta junio de 2027 con el merengue-.

En paralelo, el rival inmediato del Madrid en LaLiga, el verdiblanco, se mantiene atento al desenlace de la continuidad de Ceballos. El club donde se formó nunca dejó de considerarlo una opción para reforzar su plantel aunque están seguros de que no realizarán una inversión elevada por un futbolista que no logró asentarse en el conjunto del entrenador Álvaro Arbeloa.

Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Desde la comisión directa del merengue entienden que cualquier salida deberá incluir una compensación económica. Sin embargo, el propio jugador evalúa alternativas que le permitan facilitar su salida, incluso contemplando ajustes salariales para destrabar futuras operaciones económicas.

La decisión final en torno a su futuro dependerá tanto de las propuestas que reciba el Real Madrid como de su deseo de volver a sentirse protagonista dentro del campo en la próxima temporada.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP