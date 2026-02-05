El Al Hilal reaviva el sueño por Vinícius tras el fichaje de Benzema

El mercado saudí volvió a sacudirse con un movimiento que nadie esperaba: Karim Benzema dejó el Al-Ittihad para firmar con el Al Hilal. El delantero francés, que todavía tenía seis meses de contrato en su antiguo club, aprovechó un escenario complicado en su renovación y terminó recalando en un equipo que ya venía armado para dominar.

En ese contexto, en Arabia no se conforman y el siguiente nombre que quieren instalar como bandera es Vinícius Jr. El brasileño de el Real Madrid aparece como el gran sueño de la liga, no solo por lo que representa dentro del campo, sino también por el impacto global que generaría un traspaso de esa magnitud.

Vinicius Junior, Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En diálogo con El Larguero, Esteve Calzada, SEO del equipo saudí, explicó que el objetivo es total: “Queremos optar a todos los títulos”, subrayando que el proyecto no se sostiene solo en estrellas, sino también en talento joven local.

La ofensiva saudí apunta a las grandes ligas

El plan saudí viene tomando forma desde hace tiempo: construir una liga competitiva, con figuras reconocibles, para acelerar el crecimiento deportivo y comercial. En esa lista de deseos aparecen nombres de la Premier League como Mohamed Salah, pero Vinícius es el caso más especial por su edad, su presente y su rol en el Madrid.

No se trata de una estrella en el tramo final de su carrera, sino de un futbolista que todavía está en plena etapa de explosión. Y ahí está el mensaje: Arabia quiere pasar de “fichar leyendas” a seducir jugadores en su mejor momento.

Vinícius Jr. is finding his form this season, with six goal involvements since January for the Real Madrid winger 🔥🤍 pic.twitter.com/9lk7qt4ZX8 — OneFootball (@OneFootball) February 2, 2026

Calzada insistió en que, al menos por ahora, el Al Hilal no está conversando con el entorno del brasileño. Sin embargo, el contexto invita a pensar que la presión y el interés seguirán creciendo. El directivo, además, remarcó que su club tiene una estructura fuerte para competir en el mercado, con ingresos propios, apoyo estatal y respaldo de la figura del Príncipe.

Calzada fue claro: el Al Hilal no negocia directamente por él, pero sí confirmó que desde la liga hay una postura firme: “Cada vez que se le pregunta al CEO de la liga, dice que si está disponible, lo van a intentar traer”.

Mientras tanto, la llegada de Benzema —que firmó hasta 2027— no solo reforzó al Al Hilal: también agitó la interna de la liga. La operación generó malestar en el entorno de Cristiano Ronaldo y el Al Nassr, en una disputa que expone el nivel de tensión que puede provocar cada gran movimiento.

Arabia Saudí quiere que su liga sea una vidriera global de cara al Mundial 2034. Y para eso, necesita un rostro joven, dominante y mediático. Por eso, Vinícius aparece como el objetivo perfecto: talento, presente, marketing y la capacidad de ser el gran símbolo del proyecto.

