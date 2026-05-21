El Al-Nassr gritó campeón y Cristiano Ronaldo ganó su primer título en Arabia Saudí

Finalmente llegó el gran día para Cristiano Ronaldo en tierras saudíes. Tras muchos intentos, el luso pudo consagrarse campeón con el Al-Nassr de la Saudí Pro League.



Los dirigidos por Jorge Jesús superaron al Damac por 4 a 1 en la última jornada, con doblete incluido de su máxima figura, y levantaron el ansiado trofeo. El Al Hilal, inmediato perseguidor, también ganó su partido (1 a 0 ante el Al Feiah) pero de poco sirvió.

Una larga espera

En la previa del encuentro de hoy, el luso había disputado 147 partidos oficiales. Durante los mismos aportó un total de 123 goles y un adicional de 27 asistencias. Es decir, Ronaldo tiene más aportes directos de gol que juegos totales con el cuadro de la corona.

Además, fue el máximo goleador en la temporada 2023-24 con 35 goles, cifra histórica en la Saudí Pro League. Hizo lo propio el año siguiente aunque con un total de 25 goles.

Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2 | Clicks Images/GettyImages

Sin embargo, dichos números en más de una ocasión perdían valor debido a su falta de títulos con el club. Hasta el día de hoy Ronaldo de la mano con el Al-Nassr había dejado escapar la oportunidad de ganar un título oficial hasta en seis ocasiones diferentes.

Las tres primeras en liga. En los últimos tres años dentro de la Saudí Pro League, su club quedó subcampeón de la competición local. Adicional, perdió la Kings Cup y la Saudí Super Cup contra el Al-Hilal. También, el pasado fin de semana fue derrota en la final de la Champions League 2 de Asia por el Gamba Osaka.

Hoy por fin sale el sol para el lusitano. Esos fantasmas que le persiguieron desde su llegada a Arabia se esfuman con el título de la Saudí Pro League 2025-26.