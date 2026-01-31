El América corta una racha de 337 minutos sin anotar gol en la Liga MX

Mientras las redes sociales arden con versiones, rumores y conjeturas alrededor de la posible salida de Álvaro Fidalgo, sobre el césped del estadio Ciudad de los Deportes se desarrolla una historia muy distinta: América y Necaxa se enfrentan en el duelo correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026.

Las Águilas afrontan el compromiso con una obligación clara: ganar. El arranque del campeonato ha sido todo menos convincente. Sin triunfos, sin puntos de tres y, lo más preocupante, sin goles. El vigente proyecto azulcrema comienza a generar dudas no solo por los resultados, sino por la incapacidad ofensiva que se había vuelto tema recurrente semana tras semana. El margen de paciencia, como suele suceder en Coapa, empieza a reducirse peligrosamente.

Necaxa, por su parte, se presenta como un rival ordenado, consciente del contexto y dispuesto a aprovechar cualquier error. Durante los primeros minutos, el encuentro se trabó en la mitad del campo, con un América que intentaba imponer condiciones, pero que aún cargaba con el peso psicológico de la sequía. Cada ataque parecía forzado; cada disparo, una súplica.

El registro era contundente: 337 minutos sin anotar. Una cifra que incomoda, que pesa y que suele transformar cualquier partido en una prueba de nervios. Sin embargo, al minuto 35 del primer tiempo llegó el alivio. Brian Rodríguez apareció en el momento justo para empujar el balón al fondo de la red y romper la racha negativa. El gol no solo significa la ventaja en el marcador, sino también una liberación colectiva.

Brian Rodríguez anotó a los 35’ al Necaxa cortando para América una racha de 337 minutos sin anotar en Liga MX. pic.twitter.com/cVDcTF5YTK — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) January 31, 2026

El tanto descomprimió el ambiente en las gradas y le devolvió algo de confianza al conjunto capitalino, que cerró la primera mitad con mayor control y otra actitud. Más allá del resultado parcial, América encuentra por fin el gol que tanto se le había negado. A partir de ahí, el reto ya no es solo ganar, sino demostrar que este despertar ofensivo no es un simple espejismo.

