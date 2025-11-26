El América pierde a un jugador clave para la ida de los cuartos de final ante Monterrey

El Club América enfrentará a Monterrey este miércoles 26 de noviembre, en el duelo de ida de los cuartos de final del Apertura 2025. Todo apunta a que será la serie más pareja de la fase, pues ambos equipos cuentan con plantillas de alto nivel y con dos de los técnicos más destacados de la Liga MX. No obstante, para este primer capítulo las Águilas tendrán una baja sensible en ataque: Allan Saint-Maximin no estará disponible.

Según un reporte de León Lecanda, periodista de ESPN, el extremo francés del América se perderá el partido de ida de los cuartos de final tras ser diagnosticado con un “fuerte cuadro gripal”. Esta situación impidió que el exjugador del Newcastle United pudiera viajar junto al resto del plantel rumbo a Monterrey.

De acuerdo con esta información, se espera que Saint-Maximin se pueda recuperar y esté disponible para el partido de vuelta el sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El futbolista francés llegó a Coapa en el mercado de verano, procedente del Al-Ahli de la liga árabe, a cambio de una cifra cercana a los 11 millones de euros. Este semestre, Saint-Maximin ha disputado un total de 663 minutos con las Águilas en 12 encuentros, en los que ha marcado tres goles y dos asistencias.

De estos 12 partidos, ha jugado siete como titular y cinco partiendo desde el banquillo. En poco tiempo, el delantero francés se ha convertido en una pieza importante para André Jardine.

Saint-Maximin será una dura baja para el América de cara al partido contra Monterrey en el Gigante de Acero. Su lugar podría ser ocupado por Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas o, incluso, Víctor Dávila.