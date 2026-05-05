¿El América será eliminado de la Liguilla? La Comisión Disciplinaria revela fallo por alineación indebida

El pasado domingo, en el partido de ida de los cuartos de final entre el Club América y Pumas se suscitó un hecho que ha generado contoversia en la Liga MX. El conjunto universitario levantó una queja contra las Águilas debido a una posible alineación indebida.

El jugador Miguel Vázquez, quien originalmente saldría de cambio para que entrara Thiago Espinosa, reingresó al terreno de juego después de que Sebastián Cáceres presentara una conmoción cerebral y una fractura del arco cigomático derecho.

La directiva del cuadro de la UNAM señaló que el América incurrió en una falta administrativa grave y buscó ganar en la mesa el partido que en la cancha terminó empatado por marcador de 3-3.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) compartió su fallo sobre este tema este lunes 4 de mayo.

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

América será sancionado por omisión ante Pumas

En su comunicado, la comisión señaló que si bien hubo una "omisión" en el proceso de sustitución de jugadores, esta no es considerada como alineación indebida, según los artículos 26 y 52 del reglamento de competencia.

Tras la deliberación de la comisión, se descarta totalmente la posibilidad de que América quede eliminado de la liguilla, como se especulaba, o que pierda por marcador de 3-0 el partido de vuelta.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria indicó que el club azulcrema sí será sancionado con una multa económica, la cual no se detalló.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria 📄: pic.twitter.com/4Yxgp3ydfY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 5, 2026

El partido de vuelta entre Pumas y América se llevará a cabo este domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto de la UNAM clasificará a las semifinales del Clausura 2026 en caso de victoria o empate por cualquier marcador. Las Águilas, por su parte, necesitan forzosamente el triunfo ante los felinos, líderes de la competencia en la fase regular del certamen.