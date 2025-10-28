El amplio historial de lesiones de Kevin de Bruyne

Si bien ha logrado construir una carrera genial, Kevin de Bruyne ha sido víctima recurrente de las lesiones, principalmente musculares, a lo largo de los últimos años.

En el último partido, que fue victoria del Napoli por 3-1 ante el Inter de Milán por la octava jornada de la Serie A, el ex Manchester City anotó de penal el 1-0 y se retiró cargado por dos integrantes del cuerpo médico napolitano cuatro minutos más tarde, a los 37 del primer tiempo.

SSC Napoli v FC Internazionale - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

El internacional belga sufrió una lesión en el músculo flexor de una de sus piernas y su tiempo de recuperación es incierto, ya que ha entrado en círculos viciosos de lesiones musculares por no respetar los tiempos de rehabilitación y deberá seguir un estricto cronograma físico para que esta se cure totalmente.

A lo largo de su carrera, las dos temporadas en las que más lesiones tuvo fueron la 2023/24, donde se perdió la mayoría de la actividad por justamente esta misma lesión y problemas musculares vinculados a la rehabilitación, y la 2018/19, donde no llegó a tener rotura del ligamento cruzado anterior pero si acumuló bastantes problemas en dicha articulación.

En la primera mencionada estuvo 151 dias inactivo y se perdió 36 encuentros, mientras que en la segunda estuvo 166 dias de baja y se perdió la misma cantidad de cotejos. En la temporada 2024/25, la última hasta el momento, tuvo una sola lesión que lo marginó de 12 partidos en su despedida del Manchester City.

Manchester City FC v AFC Bournemouth - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Esta campaña será sin dudas importante para él, ya que además de estar dando sus primeros pasos en un nuevo club intentará llegar a la Copa del Mundo 2026 en buena forma, siendo esta su última oportunidad para luchar por la gloria con la selección de Bélgica tras una serie de buenas presentaciones en Mundiales.

El historial de lesiones de Kevin de Bruyne