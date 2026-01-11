El Arsenal avanza a la cuarta ronda de la FA Cup tras vencer al Portsmouth con hat-trick de Martinelli

El Arsenal está firmando una temporada sobresaliente en todas las competiciones que disputa. El conjunto gunner marcha como líder único de la Premier League tras 21 jornadas, con 49 puntos, confirmando su regularidad y solidez en el torneo local.

El equipo dirigido por Mikel Arteta también ha sido protagonista en la Champions League, donde se ubica en la primera posición de la tabla tras seis partidos disputados. A este gran momento se sumó un nuevo resultado positivo el fin de semana, cuando el cuadro londinense se impuso al Portsmouth en la tercera ronda de la FA Cup, reafirmando su buen estado de forma.

Los Gunners se llevaron una contundente victoria por 4-1 en su visita al Fratton Park. La gran figura del encuentro fue el extremo brasileño Gabriel Martinelli, quien lideró a su equipo con un hat-trick y fue clave para sellar el triunfo.

Portsmouth v Arsenal - Emirates FA Cup Third Round | Robin Jones/GettyImages

Colby Bishop adelantó al Portsmouth apenas al tercer minuto de juego, pero el equipo de Arteta logró darle la vuelta al resultado. Andre Dozell marcó un autogol cinco minutos después.

Al minuto 25 comenzó el festín de Martinelli. El delantero de 24 años volvió a encontrar la puerta al 51 y cerró su cuenta personal al 72.

Sailing through to the Emirates FA Cup Fourth Round! ⛵ pic.twitter.com/GxnJLHZnVh — Arsenal (@Arsenal) January 11, 2026

Con este resultado, el Arsenal ha ganado nueve de sus diez partidos en competiciones de copa esta temporada (solo registran un empate), incluidos los cinco que ha disputado como visitante. En esos 10 encuentros, el conjunto londinense ha marcado 26 goles y solo ha recibido tres.

Este fin de semana, Gabriel Martinelli marcó su primer hat-trick con el Arsenal en su aparición número 249, con los Gunners, siendo además el primero para el club en la FA Cup desde el triplete de Theo Walcott en enero de 2017 ante el Southampton.

1 - Gabriel Martinelli has scored his first hat-trick for Arsenal (249th appearance), with this the first for them in the FA Cup since Theo Walcott's treble in January 2017 (v Southampton). Clinical. pic.twitter.com/VHRVDErhEM — OptaJoe (@OptaJoe) January 11, 2026

El Arsenal volverá a la actividad a mitad de semana para medirse ante el Chelsea en la EFL Cup en Stamford Bridge en uno de los duelos más difíciles de su temporada hasta el momento. La ida se llevará a cabo el miércoles 14 de enero.