El Arsenal confirma la continuidad de Mikel Arteta hasta 2030

El Arsenal confirmó este miércoles la renovación de Mikel Arteta: el español continuará al frente del conjunto londinense hasta 2030. El nuevo acuerdo extiende por tres años el vínculo que tenía vigente el entrenador y supone un fuerte respaldo al proyecto que comenzó a construir desde su llegada al club en 2019.

La última temporada 2025/26 marcó un antes y un después para el Arsenal, que volvió a consagrarse campeón de la Premier League por primera vez desde 2004 y llegó hasta la definición de la UEFA Champions League, aunque no pudo superar al Paris Saint-Germain en la tanda de penales.

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Mikel Arteta has signed a new contract at The Arsenal 👇 — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

"El nuevo acuerdo refleja nuestra creencia compartida de que el progreso que hemos logrado y el éxito de la temporada pasada representan el comienzo de un período especial en nuestra historia", expresó el club en su comunicad oficial.

Arteta apuesta por seguir haciendo historia

Tras conocerse el nuevo contrato, el técnico destacó la importancia de continuar ligado a la institución y valoró especialmente el respaldo recibido por la directiva y los aficionados. "Es un gran honor comprometer mi futuro con el club y seguir trabajando con personas excepcionales que desean lo mejor para el Arsenal", expresó Arteta.

A su vez, también remarcó que el camino recorrido hasta ahora representa apenas "solo el comienzo de lo que podemos conseguir juntos”. El técnico entiende que los éxitos recientes no representan el punto final de su ciclo, sino el comienzo de una etapa en la que el conjunto inglés puede aspirar a nuevos objetivos tanto en Inglaterra como en Europa.

El mejor porcentaje de victorias

Desde que asumió el cargo, Arteta se convirtió en una figura central dentro de la estructura Gunner. De acuerdo con los registros, dirigió 361 partidos en todas las competencias, con un 62,05% de victorias, el mejor porcentaje conseguido por un entrenador en la historia del club.

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Asimismo, el entrenador también tuvo palabras de agradecimiento para Stan y Josh Kroenke, propietarios del club, por la confianza depositada en su trabajo. Arteta remarcó que el respaldo recibido fue determinante para continuar liderando al equipo en un momento que considera especialmente importante para la institución.

Por último, el español aseguró que "este es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia. Siento el cariño y el respeto de nuestros maravillosos aficionados, y yo, a mi vez, les correspondo con cariño y respeto".

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