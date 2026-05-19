¡El Arsenal es el campeón de la Premier League!

El Arsenal volvió a escribir una página histórica en el fútbol inglés y se consagró campeón de la Premier League 2025/26 una fecha antes del cierre del torneo -con 82 puntos-, debido a que su escolta, el Manchester City, no logró imponerse ante el Bournemouth.

De esta manera, el equipo dirigido por Mikel Arteta cortó de raíz una sequía que se extendía desde 2004 y volvió a celebrar un título de liga después de más de dos décadas.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEY | GLYN KIRK/GettyImages

Este estandarte representa mucho más que un campeonato, después de terminar segundo en las temporadas 2022/23 y 2023/24, el Arsenal finalmente logró establecer su reconstrucción y dar el último paso para volver a lo más alto del fútbol inglés.

El proyecto de Arteta encontró su recompensa

La transformación del equipo comenzó hace varios años con la llegada de Arteta al banco; el entrenador español apostó por una renovación profunda del plantel, combinando futbolistas jóvenes con experiencia internacional y construyendo una identidad marcada por la intensidad y el protagonismo con la pelota.

La regularidad fue una de las claves de esta campaña. Los Gunners sostuvieron un alto nivel durante todo el torneo y aprovecharon cada tropiezo de sus rivales directos. Con este nuevo título, alcanzaron su 14° campeonato de liga y quedaron solo por detrás de Manchester United y Liverpool entre los clubes más ganadores de Inglaterra.

Las 14 ligas del Arsenal

Año Título 1930-31 Primera División 1932-33 Primera División 1933-34 Primera División 1934-35 Primera División 1937-38 Primera División 1947-48 Primera División 1952-53 Primera División 1970-71 Primera División 1988-89 Primera División 1990-91 Primera División 1997-98 Premier League 2001-02 Premier League 2003-04 Premier League 2025-26 Premier League

Del recuerdo de los “Invencibles” a una nueva generación campeona

Antes de esta consagración, la última Premier conseguida por el Arsenal había sido en la inolvidable temporada 2003/04 bajo la conducción de Arsène Wenger, con un equipo que pasó a la historia como "Los Invencibles" al completar toda la liga sin derrotas y estableces una marca récord de 49 partidos invictos.

Durante años, esa generación fue el gran parámetro de comparación para cualquier plantel. Ahora, la nueva camada consiguió devolverle al club un título que parecía cada vez más lejano, fracaso tras fracaso.

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La coronación del título se hará oficial el próximo domingo, cuando el Arsenal visite al Crystal Palace en Selhurst Park por la última fecha de la Premier League. Ahí, los dirigidos por Mikel Arteta tendrán su gran fiesta de campeón y levantarán un trofeo que el club llevaba 22 años esperando.

A su vez, también dos décadas después de la última final que disputaron, los Gunners vuelven a pelear por el título de la Orejona y enfrentarán al vigente campeón de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain, el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. Por ende, su temporada todavía puede quedar aún más grabada para siempre en la historia del club.