¡El Arsenal es el campeón de la Premier League!
El Arsenal volvió a escribir una página histórica en el fútbol inglés y se consagró campeón de la Premier League 2025/26 una fecha antes del cierre del torneo -con 82 puntos-, debido a que su escolta, el Manchester City, no logró imponerse ante el Bournemouth.
De esta manera, el equipo dirigido por Mikel Arteta cortó de raíz una sequía que se extendía desde 2004 y volvió a celebrar un título de liga después de más de dos décadas.
Este estandarte representa mucho más que un campeonato, después de terminar segundo en las temporadas 2022/23 y 2023/24, el Arsenal finalmente logró establecer su reconstrucción y dar el último paso para volver a lo más alto del fútbol inglés.
El proyecto de Arteta encontró su recompensa
La transformación del equipo comenzó hace varios años con la llegada de Arteta al banco; el entrenador español apostó por una renovación profunda del plantel, combinando futbolistas jóvenes con experiencia internacional y construyendo una identidad marcada por la intensidad y el protagonismo con la pelota.
La regularidad fue una de las claves de esta campaña. Los Gunners sostuvieron un alto nivel durante todo el torneo y aprovecharon cada tropiezo de sus rivales directos. Con este nuevo título, alcanzaron su 14° campeonato de liga y quedaron solo por detrás de Manchester United y Liverpool entre los clubes más ganadores de Inglaterra.
Las 14 ligas del Arsenal
Año
Título
1930-31
Primera División
1932-33
Primera División
1933-34
Primera División
1934-35
Primera División
1937-38
Primera División
1947-48
Primera División
1952-53
Primera División
1970-71
Primera División
1988-89
Primera División
1990-91
Primera División
1997-98
Premier League
2001-02
Premier League
2003-04
Premier League
2025-26
Premier League
Del recuerdo de los “Invencibles” a una nueva generación campeona
Antes de esta consagración, la última Premier conseguida por el Arsenal había sido en la inolvidable temporada 2003/04 bajo la conducción de Arsène Wenger, con un equipo que pasó a la historia como "Los Invencibles" al completar toda la liga sin derrotas y estableces una marca récord de 49 partidos invictos.
Durante años, esa generación fue el gran parámetro de comparación para cualquier plantel. Ahora, la nueva camada consiguió devolverle al club un título que parecía cada vez más lejano, fracaso tras fracaso.
La coronación del título se hará oficial el próximo domingo, cuando el Arsenal visite al Crystal Palace en Selhurst Park por la última fecha de la Premier League. Ahí, los dirigidos por Mikel Arteta tendrán su gran fiesta de campeón y levantarán un trofeo que el club llevaba 22 años esperando.
A su vez, también dos décadas después de la última final que disputaron, los Gunners vuelven a pelear por el título de la Orejona y enfrentarán al vigente campeón de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain, el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. Por ende, su temporada todavía puede quedar aún más grabada para siempre en la historia del club.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.