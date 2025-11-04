El Arsenal está a punto de batir un récord del club que lleva 122 años vigente

La eficacia del Arsenal en las jugadas a balón parado a favor puede estar muy considerado, pero su impresionante inicio a nivel defensivo los tiene a punto de batir un récord de 122 años de antigüedad de partidos consecutivos sin encajar goles.

El récord de los Gunners de partidos consecutivos sin encajar goles en todas las competiciones es de ocho. La hazaña se logró por primera vez entre abril y octubre de 1903, pero ese récord podría igualarse si el Arsenal deja su portería a cero ante el Slavia de Praga el martes en la Liga de Campeones.

Su racha actual comenzó el 1 de octubre contra el Olympiacos. El Arsenal pasó todo el mes de octubre sin encajar un solo gol en seis partidos.

La sólida defensa del líder de la Premier League, desde David Raya hasta Gabriel y William Saliba, está rindiendo al máximo. Incluso jugadores de la segunda línea como Myles Lewis-Skelly, Piero Hincapié y Ben White están aportando, ya que el técnico Mikel Arteta busca mantener a sus opciones en plena forma.

Si los Gunners logran alcanzar este hito ante el Slavia de Praga, podrían establecer un récord de nueve partidos consecutivos sin recibir goles el sábado 8 de noviembre contra el Sunderland.

Récord defensivo del Arsenal en la temporada 2025-26

Newcastle United v Arsenal - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Competición Partidos jugados Valla invicta Goles concedidos Premier League 10 7 3 Champions League 3 3 0 Carabao Cup 2 2 0

El Arsenal ha mantenido su portería a cero en 12 de los 15 partidos disputados hasta ahora en esta temporada entre la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa Carabao.

El último gol que encajaron se remonta al 28 de septiembre, en la victoria por 2-1 contra el Newcastle United en St. James' Park. Antes de eso, un gol de Erling Haaland en el empate 1-1 contra el Manchester City y un espectacular tiro libre del astro del Liverpool, Dominik Szoboszlai, en la derrota en Anfield, fueron las únicas ocasiones en las que lograron vencer al Raya. Esta última sigue siendo su única derrota en lo que va de temporada.

El Arsenal es uno de los dos equipos que aún no ha encajado un gol en sus tres partidos de Champions League; el otro es el Inter. Los Gunners se enfrentarán al gigante italiano en enero.

Gabriel es el jugador del Arsenal de la temporada hasta el momento

Burnley v Arsenal - Premier League | George Wood/GettyImages

Si bien su solidez defensiva es una creencia colectiva inculcada por Arteta, Gabriel es la pieza clave del éxito del Arsenal.

Si bien los aficionados celebran la presencia estelar del brasileño en las jugadas a balón parado, sus acciones defensivas también reciben elogios durante los partidos. Gabriel suma cinco participaciones de gol (dos goles y tres asistencias) en 15 apariciones hasta el momento. Recientemente, asistió a Viktor Gyökeres en la victoria por 2-0 contra el Burnley a domicilio.

Recientemente, Jamie Carragher incluso llegó a nombrar al brasileño como uno de los primeros candidatos a Jugador de la Temporada de la Premier League.

Queda mucho camino por recorrer, pero Gabriel se perfila como el primer defensa desde Rúben Dias en la temporada 2020/21 en ganar este galardón. Sobre todo si el equipo de Arteta mantiene su excelente rendimiento defensivo en su camino hacia el título de liga.

