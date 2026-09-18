El Arsenal está a un triunfo de un récord histórico y Arteta lanza una advertencia

Después de encadenar siete victorias consecutivas en el inicio de la temporada 2026/27, el Arsenal de Mikel Arteta necesita superar al Brighton & Hove Albion para igualar el mejor arranque de la historia del club y alcanzar un récord que parecía inalcanzable desde la campaña de 1903/04.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El equipo londinense comenzó el curso con una victoria por 3-0 ante el Manchester City en la Community Shield y trasladó ese impulso a las competencias oficiales. En la Premier League ganó sus cuatro primeros encuentros y también consiguió triunfos en la UEFA Champions League 2026/27 y la Carabao Cup, por lo que llega al próximo compromiso con una racha perfecta.

Nine straight Premier League wins for Arsenal ✅🔴



Brighton stand in their way of making it 10 in a row 😮‍💨 pic.twitter.com/SMgPtHIcSI — LiveScore (@livescore) September 18, 2026

La advertencia de Arteta

Pese al contexto favorable, Arteta evitó que sus jugadores se concentren en el récord. El entrenador español remarcó que el Brighton representa un desafío importante y que el equipo tendrá que demostrar nuevamente su nivel para conseguir los tres puntos.

"Tenemos un rival realmente difícil, así que tendremos que ganarnos el derecho a ganar el partido", señaló el técnico, quien dejó claro que la prioridad está en el rendimiento y no en la posibilidad de entrar en la historia Gunner.

La postura de Arteta también responde a la dificultad de sostener una dinámica de este tipo. El entrenador destacó la actitud que mostró su plantel durante la pretemporada y reconoció que algunos resultados estuvieron acompañados por una cuota de fortuna.

Un registro con más de un siglo

El récord que el conjunto inglés puede igualar pertenece al equipo de la temporada 1903/04, cuando el club todavía competía bajo el nombre del Woolwich Arsenal. Aquella formación logró ocho triunfos consecutivos en la segunda división, una marca que permanece como el mejor inicio de campaña de la institución.

En aquel recorrido hubo goleadas ante el Leicester Fosse y el Burton Albion, aunque también destacó un triunfo por 4-0 frente al Manchester United, que terminó tercero en aquella competencia. El Arsenal cerró ese campeonato con 91 goles a favor y apenas 22 en contra.

Arsenal v Leicester City | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El último equipo que estuvo cerca de alcanzar esa marca fue el de 2004/05, conocido posteriormente como los Invencibles. Aquel plantel también comenzó con siete victorias consecutivas, una cifra que la actual generación ya consiguió igualar.

Los mejores arranques de Arsenal

Temporada Victorias consecutivas 1903/04 8 2026/27 (en curso) 7 2004/05 7 1947/48 6 1930/31 5 2022/23 5

Para el entrenador, el desafío inmediato es superar al Brighton y seguir construyendo una temporada que recién comienza, aunque el arranque ya dejó cifras destacadas. “Sabemos lo complicado que es ganar un partido de fútbol a este nivel. Ganar siete ya dice mucho”, sentenció Arteta.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE