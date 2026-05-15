El Arsenal homenajea al Emirates Stadium con su nueva camiseta

El Arsenal presentó oficialmente su nueva camiseta titular para la temporada 2026/27 con una gran referencia a la historia reciente del club; la indumentaria conmemora los 20 años desde la mudanza de Highbury al Emirates Stadium, un cambio que marcó una nueva era para la institución tanto dentro como fuera de la cancha.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El diseño mantiene la clásica base roja con mangas blancas, una combinación que forma parte de la identidad histórica de los Gunners. Sin embargo, uno de los detalles más llamativos aparece en el cuello tipo crewneck, cuya forma está inspirada en las líneas arquitectónicas del techo del estadio. El uniforme se completa con shorts blancos y medias rojas, respetando la estética tradicional del conjunto londinense.

Arsenal have unveiled their home kit for the 2026/27 season! 🔴⚪️ pic.twitter.com/dTzM4Qxp8u — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 15, 2026

El Emirates, protagonista del lanzamiento

Más allá del aspecto visual, el Arsenal decidió enfocar la campaña en el vínculo emocional entre el equipo y sus aficionados. El club publicó un video promocional en el que participan futbolistas de los planteles masculinos y femenino junto a hinchas de distintos países, compartiendo recuerdos y experiencias relacionadas con el Emirates.

A su vez, la institución también anunció distintas acciones para acercar todavía más a los jugadores con los fanáticos. Los primeros 40 mil compradores de la camiseta oficial a través de las tiendas del club recibirán una tarjeta NFC coleccionable que permitirá acceder a mensajes de voz grabados por integrantes del plantel.

Además, quienes dejen sus propios mensajes podrán participar de un sorteo para recibir una llamada personalizada de algún futbolista del equipo.

El mensaje de Ødegaard y la expectativa por el debut

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

El capitán, Martin Ødegaard fue una de las figuras elegidas para acompañar la presentación y destacó el significado que tiene representar al club.

“Usar esta camiseta significa representar algo mucho más grande que nosotros mismos”, expresó el mediocampista noruego, haciendo foco en la conexión entre el plantel y los seguidores del Arsenal en todo el mundo.

Por ahora, el club no confirmó cuando utilizará por primera vez la nueva camiseta en un partido oficial. En temporadas anteriores, el Arsenal ya optó por retrasar el estreno de una equipación cuando todavía estaba en disputa de objetivos importantes en la Premier League, lo que podría repetirse si el contexto deportivo lo requiere.

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