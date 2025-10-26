¿El Arsenal o el Liverpool? Pep Guardiola da su veredicto sobre quién será campeón de la Premier League

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, parte de la premisa de que Arsenal y Liverpool apenas cederán puntos esta temporada y adelantó a un equipo alternativo, aún no identificado, como aspirante a la corona de la Premier League.

La defensa del título de la máxima categoría por parte del Liverpool pende de un hilo. El equipo de Arne Slot sufrió su cuarta derrota liguera de la temporada el sábado por la noche, tantas como las que registró en toda su triunfal campaña 2024-25.

El Arsenal lidera la división después de perder puntos en sólo dos de sus primeros ocho partidos, que casualmente fueron contra el Liverpool (derrota por 1-0) y el City (1-1), pero no parece tener la misma ventaja imponente que los campeones de liga de años pasados.

Después de que el City y el Liverpool de Jürgen Klopp buscaran constantemente la perfección, los Reds de Slot lograron alzar el título con unos escasos 84 puntos, la cifra más baja para un campeón de la Premier League desde la fantástica campaña del Leicester City en la temporada 2015-16.

Sin embargo, tras un verano de gran inversión en la división, Guardiola predice un regreso a las alturas. “En la Premier League, tengo la sensación de que el Arsenal no va a perder muchos puntos. Esa es la realidad. Tengo esa sensación con el Arsenal, y también con el Liverpool”, declaró el entrenador catalán a los medios de comunicación antes del viaje de su equipo al Aston Villa el domingo.

El Manchester City ha estado brillante en ataque en las últimas semanas | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Guardiola no se dejó influenciar por la reciente caída del Liverpool. "El Liverpool perdió sus últimos partidos -no en la Champions League en Frankfurt-, pero vi el partido contra el Manchester United y tuvieron ocasiones increíbles de ganar", advirtió.

"Así que creo que el Liverpool sigue siendo uno de los principales favoritos para lograrlo. Y la diferencia, tres o cuatro puntos a estas alturas, no es nada. Siempre tuve la sensación de que ambos equipos, y quizás otro más, perderían pocos puntos. Por eso tenemos que estar ahí”, agregó.

Ese “otro” al que Guardiola se refería podría ser el Chelsea, aunque posteriormente esta escuadra hizo todo lo posible por borrar sus credenciales al título con una derrota por 2-1 ante el recién ascendido Sunderland.

Guardiola: El Manchester City “puede estar ahí”

Pep Guardiola tiene al Manchester City compitiendo una vez más | JAVIER SORIANO/GettyImages

Cuando se le preguntó a Guardiola sobre sus aspiraciones al título, inicialmente respondió con sarcasmo. “Bueno, en los dos o tres primeros partidos, sí, claro que [el City] estaba eliminado”, dijo. “Y el Liverpool también ya estaba acabado, y ahora parece que el Liverpool está acabado”.

Sin embargo, Guardiola se apresuró a añadir: “Y les aseguro que volverán”.

El seis veces campeón de la Premier League no perdió la oportunidad de señalar a sus críticos, antes de matizar brevemente el desprecio para ofrecer una declaración de intenciones. “Lo he dicho muchas veces: sé que todos los expertos, todos los especialistas o exjugadores saben todo lo que va a pasar después de cinco partidos, pero yo no puedo hacer eso. Así que siempre espero a 10 o 15 partidos para saber exactamente qué está pasando”.

“Pero creo que obviamente Liverpool y Arsenal están ahí y alguien más estará ahí. Ojalá podamos estar ahí”.