El Arsenal pierde a uno de sus referentes para el duelo contra el Sporting Lisboa

Llegó el punto clave de la temporada. La etapa en la que se definen los títulos. Tantos los locales como los internacionales. Uno de los clubes con enorme foco encima de ellos es el Arsenal, pues todo el año han dominado dentro y fuera de la Premier League, por lo que ahora, se espera sean capaces de terminar con su sequía.

Los primeros intentos fueron fallidos. El equipo perdió la final de la Copa de la Liga contra su eterno dolor de cabeza, el Manchester City. De la misma manera, fueron eliminados este fin de semana de la FA Cup. Siendo el caso, al equipo le quedan por delante la Premier League y la Champions League, donde de inicio, tendrán que abrir la llave de cuartos de final con una baja de poder.

🚨⛔️ Bukayo Saka is OUT of Sporting vs Arsenal, Mikel Arteta has confirmed. ❌ pic.twitter.com/MI0pOL8I4P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2026

El técnico Mikel Arteta confirmó que tendrán dos ausencias para el cotejo de ida contra el Sporting Lisboa. Una de ellas será la de uno de los referentes del equipo dentro y fuera del campo, Bukayo Saka.

Bukayo Saka y Jurriën Timber no han viajado y aún no están listos. Esperemos que puedan jugar este fin de semana si todo va bien. Mikel Arteta

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Arteta confirmó que se estima recuperar a ambos para el duelo del fin de semana en Premier League donde el rival será el Bournemouth. Sin embargo, si ninguno de los dos está recuperado al cien por ciento, no se correrán riesgos.

Este año, los de Londres no tienen derecho a no ganar nada. Luego de la inversión masiva de años y tras dominar todo el curso, deben coronar. Ya sea en Premier o en Champions League en caso de que no sea posible en ambas.

Cualquier otro resultado será un fracaso, uno que bien le puede costar el empleo a varios en la institución. Uno de ellos y como no podría ser de otra forma, Mikel Arteta.