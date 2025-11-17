El Arsenal recibe un importante impulso antes del clásico del norte de Londres

Según las últimas informaciones, el Arsenal espera que Riccardo Calafiori se recupere de su lesión a tiempo para jugar el derbi del norte de Londres contra el Tottenham Hotspur el próximo domingo, en la Premier League.

Calafiori se unió a la selección italiana a pesar de arrastrar una lesión de cadera, dolencia que le impidió participar en la victoria de los Azzurri por 2-0 sobre Moldavia en la fase de clasificación para el Mundial 2026 el jueves pasado.

Con la clasificación directa prácticamente imposible para Italia, que terminará segunda por detrás de Noruega y pasará a la repesca, el lateral izquierdo del Arsenal fue enviado a casa para continuar su recuperación en el norte de Londres.

La baja de Calafiori, como era de esperar, generó preocupación entre los aficionados del Arsenal de cara a una serie de partidos cruciales. Los Gunners se enfrentan al Tottenham en el derbi el 23 de noviembre, antes de recibir al Bayern de Múnich en la Champions League y visitar a su eterno rival, el Chelsea, en la Premier League la semana siguiente.

Calafiori ha sido crucial para la defensa del Arsenal | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Sin embargo, según Fabrizio Romano, el Arsenal espera que Calafiori esté disponible a partir de la próxima semana, lo que prácticamente garantiza su participación contra el Tottenham.

El jugador de 23 años de edad ha sido una pieza clave de la sólida defensa del Arsenal esta temporada, adelantándose a Myles Lewis-Skelly en la jerarquía del equipo para hacerse con la titularidad en el lateral izquierdo. Con él en el once inicial, los Gunners solo han encajado cinco goles esta temporada.

A Gabriel le diagnosticaron una lesión en el muslo

Gabriel (en el medio) se retiró del juego de Brasil con una lesión en el muslo | Ryan Pierse/GettyImages

Pero no todo son buenas noticias para el Arsenal en cuanto a lesiones. Otro miembro de su sólida defensa ha caído víctima de la mala racha física durante este periodo internacional: el central Gabriel sufrió se lastimó durante la victoria de Brasil por 2-0 sobre Senegal el sábado.

Gabriel, que curiosamente jugaba en el Emirates Stadium, fue sustituido poco después de que se cumpliera una hora de juego. El Arsenal ya ha recibido el diagnóstico oficial del cuerpo médico brasileño.

“El jugador del Arsenal, Gabriel Magalhães, fue reevaluado este domingo (16) y se sometió a pruebas de imagen que revelaron una lesión muscular en el muslo derecho”, se lee en un comunicado emitido el domingo. “Por lo tanto, el jugador no viajará con el equipo al partido contra Tunez en Lille. No se convocará a ningún otro jugador para sustituirlo”.

Gabriel ha sido un fijo en el Arsenal esta temporada y su ausencia contra los Spurs será un duro golpe para los Gunners en su intento por mantener el liderato en la clasificación de la Premier League.

