El Atlante regresaría a la Liga MX, tras comprar en 65 millones de dólares la franquicia del Mazatlán

Fuentes como Mediotiempo y Récord aseguran que el Atlante volvería a la Liga MX después del Mundial 2026, impulsado por un acuerdo para adquirir la franquicia de Mazatlán (antes Morelia), propiedad de Ricardo Salinas Pliego… al menos hasta ahora.

La noticia, que ha sacudido al futbol mexicano, apunta a que los Potros de Hierro están listos para regresar al máximo circuito tras más de una década de ausencia.

🚨 Mazatlán ha sido vendido por 65 millones de dólares 💵 al Atlante, lo que significará el regreso del club a la Liga MX 🇲🇽



👉 El anuncio oficial se hará luego de la Copa del Mundo 2026#mexico #ligamx #futbol #deportes #mazatlan #atlante #deportes #marcaamerica #marcamexico pic.twitter.com/5jVhwiAyzE — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) November 19, 2025

El Atlante, uno de los clubes con mayor tradición en México, carga con una historia que marcó épocas en el estadio Azulgrana y en el antiguo estadio Azteca. Su nombre despierta nostalgia entre miles de aficionados que durante años han esperado su retorno a Primera División. Hoy, ese anhelo parece estar más cerca que nunca.

La directiva encabezada por Emilio Escalante no ha quitado el dedo del renglón desde su llegada en 2020. Su objetivo ha sido claro: recuperar el lugar del equipo en la élite del futbol mexicano. Tras varios intentos fallidos, el proyecto habría tomado forma gracias a la compra de la franquicia mazatleca, un movimiento que podría anunciarse oficialmente el próximo 9 de diciembre, después de la Asamblea de socios de la liga.

Esta no sería la primera ocasión en que el Atlante busca adquirir la franquicia del Mazatlán. En el pasado, la directiva azulgrana ya había intentado cerrar esa operación, pero un fondo de inversión impulsado por Juan Carlos Rodríguez aconsejó a los dueños no vender. Sin embargo, al no concretarse la llegada de ese fondo, el panorama cambió por completo y abrió la puerta para que el trato avanzara.

El último torneo del Atlante en Primera División fue el Clausura 2014, cuando consumó su descenso a la hoy Liga de Expansión. Desde entonces, el club ha trabajado para reconstruirse y demostrar que cuenta con los recursos y la estructura necesarios para competir en la Liga MX.

Santos Laguna v Atlante - Clausura 2014 Liga MX | Natalia Perales/GettyImages

Según las mismas fuentes, los Potros jugarían en el estadio Banorte, un inmueble que ya conocen y que cumple con los requisitos de la liga. América y Cruz Azul ocuparán el Azteca tras el Mundial, por lo que Atlante dejaría Zacatepec y tendría una sede estable para su regreso, fortaleciendo así uno de los proyectos más esperados del fútbol nacional.

Si bien es cierto que la noticia es positiva para los aficionados del Atlante, así como para todos aquellos hinchas del fútbol mexicano que crecieron viendo a ese equipo normalmente vistoso y competitivo, también pone en evidencia práticas que van más allá de lo que se hace o deja de hacer dentro del terreno de juego.

Los fanáticos de los Potros celebrarían el regreso a Primera División, es verdad. Pero seguramente preferirían volver tras ganar un partido en la cancha, y no detrás de un escritorio.