El Atlético de Madrid acelera por el Cuti Romero ante el interés del Real Madrid y el FC Barcelona

Cristian "Cuti" Romero volvió a convertirse en el gran objetivo del Atlético de Madrid: después de haber intentado ficharlo sin éxito la temporada pasada, el club rojiblanco considera que este mercado reúne las condiciones ideales para concretar su incorporación y ya prepara una primera oferta cercana a los 30 millones de euros para presentarle al Tottenham.

El defensor argentino, figura de la Premier League en los últimos años, es el principal pedido de Diego Simeone para reforzar una última lína que podría sufrir cambios importantes de cara a la nueva temporada 2026/27.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Atletico Madrid are going all in to sign Cristian Romero.



An offer is to be sent imminently.



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El Tottenham baja sus pretensiones

El principal obstáculo que frenó la negociación el año pasado fue el precio. En aquel momento, los Spurs exigían cerca de 55 millones de euros para dejar salir al central, una cifra que el Atlético no estuvo dispuesto a pagar.

Sin embargo, ahora el club inglés estaría dispuesto a negociar por un monto cercano a los 40 millones, lo que abrió nuevamente la puerta para que las conversaciones avancen. Además, desde Londres no verían con malos ojos una salida del argentino si llega una propuesta que satisfaga sus pretensiones económicas.

La prioridad del defensor

Aunque el Inter de Milán también presentó una oferta que ronda los 40 millones entre monto fijo y variables, la preferencia del Cuti Romero parece estar definida. El zaguero desea ponerse a las órdenes de Simeone, una posibilidad que viene alimentando desde hace tiempo y que considera un paso importante en su carrera.

Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier League | George Wood/GettyImages

Incluso, después de renovar su contrato con el Tottenham hasta 2029, el argentino habría incorporado una cláusula destinada a facilitar una eventual salida en caso de recibir una propuesta de alguno de los grandes clubes de LaLiga.

En el Metropolitano creen que esta vez existen argumentos suficientes para cerrar un fichaje que lleva varias ventanas de mercado en carpeta. Simeone considera que Romero puede convertirse en el líder de su defensa y aportar jerarquía, personalidad y experiencia internacional a un equipo que busca volver a competir por todos los títulos en Europa.