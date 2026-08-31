El Atlético de Madrid cierra un acuerdo con Jonathan David para reforzar su ataque

El Atlético de Madrid aceleró en las últimas horas y está a punto de concretar la incorporación de Jonathan David. El delantero de la Juventus dio el visto bueno a la propuesta del conjunto rojiblanco, impulsada por Mateu Alemany, y también existe un acuerdo verbal entre ambos clubes para cerrar su llegada al Metropolitano.

El traspaso se realizará mediante una cesión con opción de compra de 30 millones de euros, una fórmula que permite al Atlético reforzar de inmediato su ataque y, al mismo tiempo, evaluar el rendimiento del futbolista antes de decidir si ejecuta su fichaje definitivo.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Jonathan David to Atlético Madrid, here we go! Verbal agreement done with Juventus.



Initial loan deal with buy option clause for the Canadian striker who’s set to join Atléti as exclusively revealed last week.



Atléti will cover more than 50% of the salary. pic.twitter.com/6h9G99uuR3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

El Atlético se hará cargo de parte de su salario

Uno de los principales puntos de la negociación estuvo relacionado con el contrato del delantero. David percibe en la Juventus un salario neto cercano a los seis millones de euros por temporada, aunque su ficha total representa una cifra considerable para el conjunto italiano.

El Atlético acordó hacerse cargo de más de la mitad de su salario durante el préstamo, una condición que permitió avanzar en una operación que llevaba varias semanas sobre la mesa. De esta manera, el club rojiblanco encontró una fórmula económica viable para sumar al canadiense sin asumir desde el comienzo el costo de un traspaso definitivo.

Una revancha tras su irregular paso por Italia

David llegó al equipo italiano hace un año desde el Lille, pero no logró cumplir las expectativas: marcó ocho goles en 46 partidos. En Francia había mostrado su mejor versión, con 25 tantos en una temporada.

Ahora buscará recuperar ese nivel en Madrid y, si logra recuperar su nivel, el conjunto rojiblanco contará con la posibilidad de convertir la cesión en una incorporación definitiva el próximo verano.

La delantera queda prácticamente definida

Rayo Vallecano de Madrid v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Con David en camino, Simeone suma una nueva alternativa para el ataque. Si Julián Álvarez permanece en el plantel y Alexander Sørloth continúa, la delantera quedaría prácticamente cerrada para esta temporada.

El futuro del noruego todavía genera cierta expectativa, ya que la Juventus mostró interés en incorporarlo. Sin embargo, el Atlético lo considera intransferible. Solo una salida inesperada de Julián o Sørloth en las últimas horas del mercado podría llevar al club a buscar otro delantero.

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