El Atlético de Madrid estalla por la sanción a Valverde

Tras confirmarse que Federico Valverde, jugador del Real Madrid, recibió apenas una fecha de suspensión por su expulsión en el derbi, el Atlético de Madrid no dejó pasar la resolución del Comité de Disciplina y publicó un mensaje cargado de ironía en sus redes sociales.

“Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: un partido a Valverde”, expresaron. La crítica apuntó directamente al criterio aplicado por los organismos disciplinarios, insinuando que el contexto mediático y el peso de la camiseta podrían influir en las decisiones.

Enhorabuena, sois los mejores en esto.

Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde. pic.twitter.com/VGC2bdlRaM — Atlético de Madrid (@Atleti) March 26, 2026

Una sanción por debajo de lo esperado

La jugada que derivó en la expulsión fue una patada sobre Álex Baena, sancionada por el árbitro como una acción con “fuerza excesiva y sin posibilidad de disputar el balón”, según describió en el acta disciplinaria presentada ante el comité; usualmente, bajo ese tipo de redacción, suele impartirse una suspensión de al menos dos partidos.

La disconformidad surge en torno a que el procedimiento habitual no contempla reinterpretar el registro arbitral, sino aplicar sanciones en base a lo que allí se describe. Por eso, dentro del propio ambiente del fútbol español se especulaba un castigo más severo para Valverde.

El Atlético reforzó su postura al comparar este caso con el de Oihan Sancet, jugador del Athletic Club, quien recibió dos fechas de suspensión por una acción similar en cuanto a lo expresado por el árbitro del encuentro en el acta correspondiente.

Desde el club rojiblanco remarcaron que se trató del “mismo comité y una descripción semejante”, pero con un criterio distinto al momento de sancionar.

Real Madrid v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Este nuevo conflicto se suma a una serie de publicaciones recientes del Atlético en relación al arbitraje del último derbi disputado en el Santiago Bernabéu, en el que consideró haber sido perjudicado: posibles penales no sancionados, infracciones discutidas y acciones cuestionables sin consecuencias.

Ahora, con la imparcialidad en la sanción a Valverde, la institución vuelve a poner en discusión la coherencia del sistema disciplinario y la igualdad de criterios dentro del fútbol español.

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