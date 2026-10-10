El Atlético de Madrid se burla del Real Madrid ante la sorpresiva recuperación de Federico Valverde

La rivalidad entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid no da tiempo para la tregua. No precisan de que haya un encuentro próximo en el calendario para incendiar los ánimos entre los aficionados. Están siempre muy atentos a la menor ocasión para lanzar un dardo, tal como lo ha hecho el día de hoy el Atético de Madrid, ironizando por el tiempo exprés en el que Federico Valverde habría regresado a las canchas, luego de salir lesionado en el derbi madrileño.

''Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada'', publicaron a través de su cuenta de X, desatando la polémica en redes sociales.

Queremos felicitar al @RealMadrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada.

#RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste — Atlético de Madrid (@Atleti) October 9, 2026

El incenciario estilo que han adoptado los colchoneros en redes sociales ha generado un fuerte debate entre los periodistas y los aficionados. Gente del gremio consideran que no es para nada sano ni tampoco profesional conducirse de esa manera mediante cuentas oficiales del club. Hay incluso consideran que es una manera de generar odio entre los hinchas.

Sin embargo, también están los que no solo no ven mal esta forma de publicar, sino que hasta la disfrutan. Creen que el fútbol también se trata de eso: polarizar el criterio de la gente y llevar la rivalidad al límite.

En su momento ocurrió algo similar con Julián Álvarez y su rotundo: ''no'' frente a la insistente propuesta del FC Barcelona para contratarlo en el pasado mercado de fichajes. En ese momento, la industria del fútbol también se volcó sobre los colchoneros. Hubo quienes aplaudieron dicha postura, puesto que consideraban necesario que le pusieran un alto a esa clase de accionar.

Otros, no obstante, criticaron con todo al Atlético de Madrid y calificaron su comportamiento como poco profesional. Lo que es un hecho, es que en la interna rojiblanca se han decantado por salirse un poco del libreto... veremos hasta dónde estiran la liga.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27