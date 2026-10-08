El Atlético de Madrid se mantiene atento al futuro de Madueke en el Arsenal

El Atlético de Madrid ya tendría un nuevo objetivo para el mercado de invierno: el conjunto dirigido por Diego Simeone sigue de cerca a Noni Madueke, extremo inglés de 24 años que actualmente milita en el Arsenal y que no atraviesa su mejor momento desde el punto de vista deportivo.

El atacante llegó al conjunto londinense en el verano de 2025 procedente del Chelsea, pero durante el inicio de esta temporada 2026/27 su presencia en los planes de Mikel Arteta se redujo considerablemente. Apenas acumula 176 minutos oficiales en las cuatro competencias y todavía no consiguió hacerse con un lugar habitual en el once de la Premier League.

🚨JUST IN: Arsenal’s Noni Madueke may LEAVE in January:



Atletico Madrid and Juventus are among clubs monitoring the situation. pic.twitter.com/JsPI0hIgb3 — Polymarket FC (@PolymarketFC) October 5, 2026

Esta situación podría abrir una puerta para el Atlético, que busca futbolistas capaces de aportar mayor velocidad y desequilibrio en los últimos metros.

Una cesión, la fórmula que analiza el Atlético

La dirección deportiva rojiblanca estaría valorando la posibilidad de incorporar a Madueke mediante una cesión durante el mercado de enero, con una eventual opción de compra como parte de la operación.

Aunque su posición natural es la banda derecha, también puede desempeñarse por el sector izquierdo y ofrece una de sus principales virtudes en el uno contra uno. Su capacidad para conducir y atacar espacios le permitiría al técnico argentino contar con una alternativa diferente para acelerar sus ataques.

Además, su situación contractual hace complicada una operación definitiva a corto plazo; Madueke tiene vínculo con el Arsenal hasta junio de 2030, por lo que una cesión podría resultar una vía más accesible para los rojiblancos.

La Juventus también sigue sus pasos

Aún así, el Atlético no tendría el camino despejado. La Juventus también mantiene al futbolista inglés bajo seguimiento y podría convertirse en uno de sus principales competidores si el Arsenal decide escuchar propuestas durante el invierno.

Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round | Stuart MacFarlane/GettyImages

Madueke todavía conserva un importante valor de mercado, cercano a los 50 millones de euros, pero su falta de minutos podría ser determinante en las negociaciones. Si su situación no cambia en las próximas semanas, la dirigencia Gunner podría analizar una salida temporal para que el extremo recupere protagonismo y continuidad.

Para el Atlético, esa circunstancia representa una oportunidad de mercado: incorporar a un atacante con desequilibrio y experiencia en la Premier sin asumir inicialmente el elevado costo de un traspaso definitivo.

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