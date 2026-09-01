El Atlético de Madrid se mete en el camino de la Juventus y acelera por el fichaje de Tagliafico

Nicolás Tagliafico se convirtió en una de las prioridades del Atlético de Madrid para reforzar el lateral izquierdo. El equipo de Diego Simeone avanzó en las últimas horas y busca aprovechar la demora de la Juventus, que ya habría acordado las condiciones con el defensor, pero todavía necesita resolver la salida de Juan Cabal para liberar espacio en su plantel.

La situación le abrió una puerta al conjunto español, que ahora intenta quedarse con el argentino. Las negociaciones están en marcha y la directiva rojiblanca ya realizó un acercamiento para conocer las condiciones de una operación que podría definirse sobre el cierre del mercado.

🚨🔴⚪️ Nico Tagliafico gives green light to Atlético Madrid after he did the same also with Juventus yesterday.



Nico would be delighted to join Atléti. 🇦🇷



Deal depends on club to club agreement. pic.twitter.com/fQD5ocvmSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

La fórmula que analiza el Atlético

El principal problema pasa por el sueldo de Tagliafico: para evitar un impacto importante en su límite salarial, la dirigencia estudia la posibilidad de incorporar al futbolista a préstamo por una temporada.

El Olympique de Lyon, propietario de sus derechos y con contrato vigente hasta 2027, estaría dispuesto a facilitar su salida debido a la situación económica del club francés. Sin embargo, todavía falta alcanzar un acuerdo entre las partes.

Experiencia para el equipo de Simeone

A sus 34 años, Tagliafico representa una alternativa de jerarquía y experiencia internacional. El lateral pasó por el Club Atlético Independiente, el Ajax y el Lyon, además de consagrarse campeón del mundo con la selección Argentina en Qatar 2022.

Su perfil también encaja con lo que busca Simeone para la banda izquierda. El argentino puede aportar solidez defensiva y experiencia en partidos de máxima exigencia, mientras que su llegada permitiría contar con una opción diferente para complementar a Grimaldo, de características más ofensivas. Hancko también podría ocupar esa posición en determinados encuentros.

Le Havre Athletic Club v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Además, según informó Fabrizio Romano, el argentino estaría encantado con la posibilidad de ponerse la camiseta rojiblanca, por lo que su voluntad no sería un impedimento para la operación. Ahora, todo depende de que el Atlético y el conjunto francés alcancen un acuerdo para concretar su llegada.

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