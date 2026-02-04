El balance del Arsenal en las finales de la Carabao Cup

El Arsenal selló su pase a la final de la Carabao Cup 2025–26 tras imponerse a el Chelsea por 4-2 en el global en semifinales. La serie tuvo dos caras: un primer duelo vibrante en Stamford Bridge y una revancha mucho más cerrada en el Emirates Stadium, pero el objetivo se cumplió.

El premio es enorme: el equipo de Mikel Arteta jugará el 22 de marzo en Wembley y tendrá la oportunidad de levantar el primer trofeo de una temporada que el club sueña convertir en histórica. Además, el partido aparece como una chance concreta de cortar una sequía: el Arsenal no gana un título importante desde la FA Cup 2019–20, justamente con Arteta en el banco.

La Carabao Cup, un torneo que casi siempre le fue esquivo

Más allá del presente, el pasado no juega a favor de los Gunners. La competición, también conocida como EFL Cup o League Cup, cambió de nombre varias veces por patrocinadores desde los años 80, pero el patrón para el Arsenal se mantuvo: llegar a la final no suele significar levantar la copa.

Antes de esta edición, su última aparición en una final había sido en 2017–18. Y el dato central es contundente: solo ganó 2 de las 8 finales disputadas, un registro que lo convierte en el club con peor balance histórico entre los grandes que suelen llegar a estas instancias.

Las únicas consagraciones fueron en 1986–87, cuando venció a el Liverpool con dos goles de Charlie Nicholas, y en 1992–93, en la recordada final ante Sheffield Wednesday. Aquella edición dejó una imagen icónica: Steve Morrow se fracturó un brazo mientras celebraba el gol decisivo.

En el otro extremo, el Arsenal también sufrió golpes duros. En 1968–69 cayó ante el Swindon Town, un equipo de categorías inferiores, y en 2010–11 perdió con el Birmingham City por un error en el cierre entre Laurent Koscielny y Wojciech Szczęsny.

Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second Leg | Alex Burstow/GettyImages

Un detalle que resume su mala fortuna: las seis finales perdidas fueron contra seis rivales distintos.

Un récord incómodo frente a los gigantes

El Liverpool, el Chelsea y el Tottenham también registran cinco derrotas en finales de Carabao Cup, pero el Arsenal supera esa marca con seis. Y aunque históricamente está entre los clubes con más presencias, su efectividad es la más baja del grupo.

En Wembley, Arteta no solo jugará por un título: también buscará romper una tendencia que, en este torneo, viene persiguiendo al Arsenal desde hace décadas.

