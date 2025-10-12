Cada día cobra más fuerza la decisión del FC Barcelona de no renovar el contrato de Robert Lewandowski, un movimiento que, aunque aún no es oficial, parece cada vez más inevitable dentro de la planificación deportiva azulgrana. El delantero polaco, que cumplirá 37 años la próxima temporada, ha perdido el brillo que le convirtió en uno de los mejores goleadores del mundo y su rendimiento ya no se ajusta a las exigencias del proyecto de Hansi Flick.

El cuerpo técnico considera que el equipo necesita más energía y dinamismo en la presión, un aspecto en el que Lewandowski, por edad y desgaste físico, ya no puede competir al mismo ritmo que sus compañeros. Su aporte goleador sigue siendo importante, pero cada vez más intermitente. En el club creen que su tiempo en el Camp Nou se acerca a su fin y que el próximo verano podría marcar su despedida.

Robert Lewandowski of Poland seen during Friendly football... | SOPA Images/GettyImages

En cuanto a su futuro, nadie se atreve a hacer pronósticos. Lewandowski se muestra cauto y evita declaraciones que puedan interpretarse como un adiós. Sin embargo, fuentes cercanas al jugador aseguran que no contempla marcharse a Arabia Saudí, pese a las ofertas económicamente desorbitadas que le han llegado. Si continúa su carrera, todo apunta a que lo hará en Europa, posiblemente en algún club que le permita mantenerse cerca de Barcelona, donde su familia se encuentra plenamente instalada.

El Barça, por su parte, ya trabaja en su reemplazo. Aunque nombres como Julián Álvarez han sido vinculados al club, la dirección deportiva prefiere apostar por un perfil joven, de proyección y coste asumible. En ese contexto, Etta Eyong, la gran sensación del Levante, aparece como una opción real: un delantero rápido, trabajador y con hambre, justo lo que el nuevo Barça busca para su punta de lanza.