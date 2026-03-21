El Barcelona abre la puerta a vender a Koundé en el mercado de verano

El FC Barcelona ya piensa en el mercado de verano y estaría dispuesto a dejar salir a algunos jugadores para poder fichar. El objetivo de la directiva blaugrana es no deshacerse de las piedras angulares del equipo, aunque podrían considerar alguna propuesta en caso de que la oferta económica sea convincente. Uno de los futbolistas que podrían salir del cuadro culé en la próxima ventana de transferencias es Jules Koundé.

De acuerdo con información del reportero Matteo Moretto, el Barcelona estaría dispuesto a escuchar ofertas por el defensa central francés. El zaguero, que también puede jugar como lateral derecho, ha disputado un total de 40 partidos esta temporada, entre duelos de LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España.

🚨 BREAKING: Barcelona will be open to hearing proposals for Kounde this summer if a good offer arrives. @MatteMoretto #Transfers 🇫🇷💰 — Reshad Rahman (@ReshadFCB) March 21, 2026

Koundé, hasta antes de su lesión muscular, había sido fijo en el esquema de Hansi Flick y una pieza importante a lo largo de la campaña. El jugador francés de 27 años tiene contrato con la entidad blaugrana hasta mediados de 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión de mil millones de euros, por lo que el equipo interesado en sus servicios tendrá que negociar directamente con el Barcelona para convenir un precio de salida.

FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el futbolista francés actualmente tiene un valor aproximado de mercado de 65 millones de euros. Koundé fichó con el Barcelona a mediados de 2022, procedente del Sevilla, a cambio de 50 millones de euros, por lo que el cuadro culé esperaría una cifra bastante superior para pensar en darle salida a su defensa.

Hasta el momento no se ha revelado qué clubes están detrás de Koundé, aunque en mercados pasados se ha hablado del posible interés del Chelsea por ficharle.