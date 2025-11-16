El Barcelona activa la operación central: cinco candidatos para cubrir el vacío de Iñigo Martínez

La dirección deportiva del FC Barcelona reconoce internamente lo que ya era una sensación evidente: la marcha de Iñigo Martínez dejó un hueco que el equipo no ha logrado rellenar. La rotación defensiva se ha quedado corta, la competencia ha disminuido y Hansi Flick ha tenido que forzar minutos en jugadores que necesitaban dosificarse. Por ello, según informa el diario Sport, el club ha iniciado un seguimiento intensivo de varios defensores que podrían convertirse en el próximo refuerzo clave del eje de la zaga. Cinco nombres destacan en la agenda azulgrana.

El primero es Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund. Central zurdo, poderoso en salida de balón y con gran inteligencia posicional, encaja de forma natural en la idea de un Barça que necesita un perfil capaz de asumir la iniciación desde atrás con garantías. Es, probablemente, el candidato más completo… y también uno de los más caros.

Otro objetivo de largo recorrido es Gonçalo Inácio, una de las joyas del Sporting de Portugal. Zurdo, elegante y con gran fiabilidad táctica, lleva varios años en el radar culé. Su capacidad para anticipar, corregir y empezar jugadas lo convierte en un encaje perfecto para los sistemas de Flick, aunque su cláusula y la competencia de clubes ingleses complican la operación.

El club también valora seriamente a Marc Guéhi, del Crystal Palace. Físico, rápido y muy sólido en duelos, su perfil gusta porque aportaría contundencia y liderazgo inmediato. Además, ya está acostumbrado al ritmo de la Premier, un aspecto que el Barça considera diferencial a nivel competitivo.

Crystal Palace FC v AZ Alkmaar - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD3 | Ryan Pierse/GettyImages

En una línea similar aparece Dayot Upamecano, actualmente en el Bayern. Potente, agresivo y con experiencia en grandes escenarios, sería una apuesta de impacto inmediato. Sin embargo, su irregularidad en Múnich genera debate interno: talento indiscutible, pero dudas en la toma de decisiones.

La sorpresa de la lista es Tylel Tati, joven defensor emergente cuyo nombre ha comenzado a circular en las oficinas del Camp Nou. Su margen de crecimiento es enorme, y el Barça lo ve como una oportunidad de futuro más que como una solución inmediata. Con apenas 17 años está brillando en Francia.

Con la necesidad reconocida y el mercado en el horizonte, el Barça se prepara para un verano en el que reforzar la defensa será una prioridad absoluta. La reconstrucción del muro culé ya está en marcha.