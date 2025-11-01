El Barcelona anuncia un gran paso hacia el regreso al Camp Nou

El Barcelona ha confirmado que próximamente organizará una sesión de entrenamiento abierta para que los aficionados puedan ver al equipo en acción en el remodelado Camp Nou.

El equipo de La Liga ha recibido permiso para abrir su casa espiritual con una capacidad reducida de 25.991 personas, pero ha optado por no realizar el regreso inmediato hasta que reciba la próxima aprobación para abrir hasta 45.401.

Como parte de su intento por probar el estadio y demostrar que es capaz de albergar a más aficionados, el Barcelona planea una sesión de entrenamiento abierta ante 23.000 aficionados el viernes 7 de noviembre.

Será el primer partido oficial de fútbol que se dispute en el Camp Nou en casi 900 días y, de tener éxito, podría abrir la puerta al regreso de La Liga al mítico estadio. Cualquier encuentro antes del parón internacional de noviembre sería prematuro, pero los directivos del club consideran el partido contra el Athletic Club el 22 de noviembre como una posible fecha objetivo.

“El equipo está encantado de dar la bienvenida a los aficionados del Barça a su casa y compartir esta primera oportunidad de conectar en el Spotify Camp Nou”, dijo el club en un comunicado.

FBL-ESP-BARCELONA-STADIUM | JOSEP LAGO/GettyImages

El mismo día en que el Barcelona reveló este evento de prueba, la UEFA confirmó que había recibido una oferta del club blaugrana para albergar la final de la Liga de Campeones de 2029 .

Por el momento, el Camp Nou es uno de los dos únicos estadios que se han propuesto, y el famoso estadio de Wembley de Inglaterra también está en la contienda para albergar el evento más importante del fútbol europeo en 2029.

MARCA afirma que en Barcelona reina el optimismo de que su candidatura para albergar el partido tendrá éxito, pues creen que el Camp Nou será reconocido como el mejor estadio del deporte cuando esté en pleno funcionamiento.

La decisión final sobre la sede no se dará a conocer hasta septiembre de 2026.