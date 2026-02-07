El Barcelona avanza hacia el cumplimiento de la regla 1:1

El FC Barcelona empieza a ver la luz al final del túnel financiero. A pocos meses del inicio del mercado de verano, el club azulgrana está cada vez más cerca de volver a encuadrarse dentro de la regla del 1:1 que impone el fair play financiero de LaLiga. Este sería un paso determinante para poder fichar e inscribir jugadores sin las limitaciones que marcaron las últimas ventanas.

La institución que preside Joan Laporta confía en poder regresar plenamente a ese escenario en agosto. El camino ya está prácticamente definido, aunque el margen sigue siendo estrecho. El principal obstáculo es que el balance actual todavía presenta un déficit cercano a los 15 millones de euros y representa una diferencia que obliga a sostener los ajustes mientras el trabajo financiero continúa en marcha.

🚨☎️ 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Barcelona expects to fully return to La Liga's 1:1 rule in August. It’s difficult, but work is already underway.



The path is almost set. The main obstacle is that the current balance is minus €15m.



El club ya había logrado alcanzar el equilibrio hace poco más de un año, luego de cerrar la cesión de la explotación de 475 asientos VIP del Spotify Camp Nou por un total de 100 millones de euros. Aquella operación permitió al Barcelona inscribir a Pau Víctor y Dani Olmo, aunque semanas más tarde LaLiga retiró ese beneficio luego de que la auditoría externa no validara el ingreso dentro del marco del control económico. La decisión no fue bien recibida en el club, pero fue aceptada y dio inicio a una nueva etapa de ajustes internos.

Desde entonces, la dirigencia avanzó con una serie de movimientos destinados a recortar el desajuste. Entre ellos se destacan la renovación de Frenkie de Jong, la redistribución en el tiempo de pagos diferidos y la ausencia de refuerzos para cubrir la lesión de Gavi. A eso se suman nuevos acuerdos comerciales y el traspaso de Dro al PSG por 8,2 millones de euros.

El último paso pendiente es el cobro de los 30 millones de euros restantes correspondientes a la venta de los asientos VIP. Este ingreso está previsto para junio y podría terminar de encaminar al Barcelona hacia el ansiado cumplimiento del 1:1. De concretarse, el club afrontará el próximo mercado desde una posición mucho más cercana a la normalidad.