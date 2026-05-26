El Barcelona avanza por el fichaje de João Pedro mientras espera la decisión de Julián Álvarez

Mientras Julián Álvarez sigue siendo el gran sueño del FC Barcelona de cara al próximo mercado de pases, la dirección deportiva encabezada por Deco inició negociaciones con el Chelsea por Joao Pedro, una alternativa más accesible para reforzar la delantera desde lo económico.

🚨 João Pedro is prioritizing Barça.



Deco already knows the Brazilian wants to wear the blaugrana shirt and is ready to push for a Chelsea exit when Barça make their move.



He's ready to accept the role Barça would give him.



The club want a striker who understands the current… pic.twitter.com/Ytx7e2clOl — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 26, 2026

Según trascendió en España, el director deportivo del blaugrana viajó a Inglaterra junto a Bojan Krkic y Joao Amaral, uno de los responsables del área de scouting del club, con el objetivo de avanzar en conversaciones por el atacante de 24 años.

Desde la dirigencia culé consideran que el brasileño encaja en el perfil que buscan para iniciar la transición post Robert Lewandowski, quien ya atraviesa el tramo final de su carrera en el equipo.

Joao Pedro gana terreno en la lista azulgrana

La operación por Joao Pedro aparece hoy como una opción más viable para las finanzas del Barelona, dado que calculan que el traspaso podría cerrarse por una cifra cercana a los 70 millones de euros, bastante menos de lo que demandaría una negociación por Julián Álvarez -el Atlético pide, al menos, 150 millones por el argentino-.

Aunque desde el Chelsea aseguran públicamente que el delantero no está en venta, la ausencia del club londinense en la próxima UEFA Champions League podría modificar el escenario y abrir una puerta para negociar una hipotética trasnferencia.

Sunderland v Chelsea - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Julián sigue siendo el gran objetivo

Más allá de las intenciones por Joao Pedro, el Barcelona no pierde de vista al vigente campeón del mundo, que continúa siendo la prioridad absoluta, aunque la operación por su fichaje depende de varios factores.

El club catalán tiene establecido un límite cercano a los 100 millones de euros y espera algún gesto del futbolista que facilite una futura negociación con el Atlético de Madrid y beneficie su condicionamiento económico; en el azulgrana entienden que si Julián expresa abiertamente su deseo de jugar en Cataluña, el rojiblanco se vería obligado a escuchar ofertas.

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