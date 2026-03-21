El Barcelona cerrará el Camp Nou en 2027 para instalar el techo

Así como se reinauguró parcialmente, el Spotify Camp Nou volvería a cerrar sus puertas. Según fuentes cercanas a la dirigencia del Barcelona, en 2027 está previsto iniciar la instalación del techo, una nueva etapa dentro de la remodelación integral y puesta a punto del estadio.

La ejecución de esta obra implicará un condicionante fuerte en la planificación deportiva azulgrana porque durante el período en el que se lleve adelante el montaje de la cubierta, el estadio no podrá albergar partidos y obligará al equipo a trasladar su localía de manera temporal durante varios meses. Nada que no haya vivido, pero que no deja de ser un dolor de cabeza.

Para ello, la dirigencia ya trabaja sobre distintas alternativas. La principal idea es utilizar el Estadi Johan Cruyff, casa del Barça Atletic, durante la primera mitad de la temporada 2027/28. Para eso, el club analiza ampliar su capacidad actual, que hoy es de aproximadamente 6.000 espectadores, con el objetivo de cumplir con los requisitos de LaLiga, que exige un mínimo de 8.000.

El recientemente reelecto Joan Laporta ya se refirió a esta posibilidad y dejó en claro la postura institucional. "Queremos ampliar el Johan. Se ha hablado con el Ayuntamiento de Sant Joan Despí y vimos que no eran contrarios", explicó. A su vez, remarcó las limitaciones logísticas actuales en los accesos, aunque consideró viable un incremento de hasta 10.000 localidades.

🏟️LAPORTA, SOBRE EL JOHAN CRUYFF



🗣️❝Queremos ampliar el Johan. Se ha hablado con el Ayuntamiento y vimos que no eran contrarios. Hay un tema de los accesos que se colapsan mucho. Es asumible 10.000 más. A ver si hacemos crecer el femenino, el Barça Atlètic, hay que potenciar a… pic.twitter.com/msHj14MrRH — SocBlaugrana (@SocBlaugranaFC) March 17, 2026

La opción de regresar al Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc sigue sobre la mesa, aunque desde la conducción la consideran menos conveniente por los costos operativos y las complicaciones organizativas que implica.

El cronograma que maneja el club apunta a completar la tercera gradería antes del verano europeo de 2027. A partir de allí, comenzaría la instalación del techo, que demandará varios meses y que, en consecuencia, obligará a reubicar los partidos oficiales.

Si los plazos previstos por la constructora se cumplen, el Barcelona espera volver a jugar en el Camp Nou en condiciones completas a más tardar en enero de 2028. De todas formas, la estructura exterior del estadio continuaría en desarrollo hasta finales de ese mismo año.

Ante posibles demoras, en el club ya contemplan alternativas adicionales, como iniciar la temporada con una seguidilla de partidos fuera de casa para reducir el impacto de la mudanza temporal.