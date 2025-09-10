El Barcelona confirma su sede para el primer partido en casa de la temporada 2025/26

El debut en casa del Barcelona en la temporada 2025-26 tendrá lugar el domingo por la noche contra el Valencia en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 personas.

El choque contra el Valencia estaba marcado en el calendario para el esperado regreso del Barcelona al Camp Nou. Sin embargo, la espera del Barcelona para volver a casa tendrá que continuar.

Tras el escrutinio sobre si el Camp Nou estaría listo a tiempo, el Barcelona emitió un comunicado confirmando la decisión de albergar el próximo choque contra el Valencia en el Estadi Johan Cruyff, junto al campo de entrenamiento del club.

“El Barcelona comunica que el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, previsto para el domingo 14 de septiembre a las 21.00 horas contra el Valencia CF, todavía no podrá disputarse en el Spotify Camp Nou”, señala el comunicado.

"El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en las próximas semanas. Por este motivo, el partido se jugará en el Estadi Johan Cruyff", añade.

FBL-ESP-BARCELONA-STADIUM | JOSEP LAGO/GettyImages

Y continúa así: "El Barcelona quiere agradecer a sus socios y aficionados su comprensión y apoyo durante un proceso tan complejo pero El Barcelona quiere agradecer a sus socios y aficionados su comprensión y apoyo durante un proceso tan complejo pero emocionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou".

Según informa AS, técnicos del Ayuntamiento de Barcelona inspeccionaron este martes el Camp Nou y, aunque consideran que las obras de reforma están avanzadas, el estadio aún no cumple los requisitos de seguridad para acoger a los aficionados.

Con el Estadi Olímpic Lluís Companys —casa del Barcelona las dos últimas temporadas— no disponible debido a un concierto de Post Malone, el Barça tuvo que explorar otras alternativas para su primer partido en casa.

A general view of Estadi Olimpic Lluis Companys is seen... | Nicolò Campo/GettyImages

LaLiga ha concedido al Barcelona un permiso especial para albergar el partido en el Estadi Johan Cruyff, dado que el estadio no cumple con los requisitos de aforo. LaLiga entiende que será una sede para un solo partido, pero aun así ha exigido al Barça que instale el equipamiento necesario para el VAR, una conexión de fibra óptica y una adaptación del sistema de riego del campo.

Si el Barcelona no puede regresar al Camp Nou para el partido en casa de la próxima semana contra el Getafe, ese partido se jugará en Montjuïc. Aunque todavía no hay nada decidido, no sería sorprendente que el Barcelona jugara sus partidos como local en el Estadi Olímpic Lluís Companys hasta enero. Aun así, el club lo percibe como un fracaso rotundo, dado el plan original de regresar al Camp Nou en otoño de 2024.

