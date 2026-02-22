El Barcelona derrota al Levante y firma un récord histórico en LaLiga con localía perfecta

El FC Barcelona recibió al Levante UD este domingo 22 de febrero en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga. El conjunto blaugrana se impuso con autoridad por 3-0 gracias a las anotaciones de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Hansi Flick alcanzó los 61 puntos y recuperó el liderato del campeonato, superando al Real Madrid en la tabla general.

De esta manera, los blaugranas sumarán 13 jornadas como líderes del futbol español en la temporada 2025/2026.

FC Barcelona v Levante - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La sorprendente estadística del Barcelona ante el Levante

Esta no fue la única buena noticia para el conjunto blaugrana este fin de semana. Además de recuperar el liderato de LaLiga, el equipo firmó un hito histórico en la competición, reafirmando su dominio y consolidando una marca sin precedentes.

Con el triunfo de este domingo, el FC Barcelona extendió a 17 de 17 su pleno de victorias como local ante el Levante en LaLiga. El conjunto blaugrana conserva así un registro perfecto en casa frente al cuadro granota, una marca inédita en la historia del campeonato: ningún otro equipo presume el 100% de triunfos como anfitrión frente a un mismo rival.

El Barcelona volverá a la actividad el próximo sábado 28 de febrero, cuando reciba al Villarreal en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. El encuentro apunta a ser uno de los más atractivos de la fecha en la primera división española.