El Barcelona encamina la continuidad de Flick hasta 2028

Hansi Flick continuará al frente del FC Barcelona tras aceptar la última propuesta de renovación del club. El nuevo acuerdo extenderá su vinculo, actualmente vigente hasta 2027, por dos temporadas más, hasta 2028, e incluirá un año adicional opcional que podría impulsarse si ambas partes mantienen el entendimiento del proyecto deportivo al finalizar ese período.

Aunque restan detalles administrativos por resolver, el entendimiento entre la dirigencia y el entorno del entrenador es total. La próxima reuninón con su agente, Pini Zahavi, servirá para ultimar condiciones y preparar el anuncio oficial, que el club pretende hacer con un nuevo título de LaLiga en su palmarés.

🚨 Hansi Flick is set to extend his contract with Barcelona! 💙❤️🔛



It will be a two-year deal (+ one additional year as an option).



(Source: @mundodeportivo) pic.twitter.com/QJRbGUVuZv — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 1, 2026

Un ciclo exitoso que impulsa la continuidad

Desde su llegada al blaugrana a finales de mayo de 2024, el técnico logró consolidar una identidad competitiva y recuperar protagonismo en el fútbol europeo. En sus primeras dos temporadas, el equipo está cerca de sumar cinco títulos, incluyendo un triplete nacional en su debut y otra Liga la campaña actual.

Más allá de los resultados, Flick apostó fuerte por el talento joven surgido de La Masia, promoviendo una docena de debuts, y revitalizó a futbolistas que hoy son piezas importantes dentro del equipo.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGO | JOSEP LAGO/GettyImages

Si bien la directica encabezada por Joan Laporta pretendía la renovación de un vínculo más extenso, hasta 2029 posiblemente, el entrenador optó por una fórmula más flexible y el nuevo acuerdo se amolda a su idea de manejar los tiempos de su carrera sin compromisos excesivamente largos.

Desde el entorno de Flick aseguran que su adaptación al Barcelona fue total y tanto él como su familia encontraron en la ciudad un lugar donde sentirse cómodos, un factor que influyó en su decisión de continuar en la conducción del plantel a corto plazo. De hecho, Flick ya ha dado a entender en más de una ocasión que esta podría ser su última experiencia como entrenador antes de dedicarse plenamente a su vida personal, luego de casi tres décadas en los baquillos.

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