El Barcelona espera los estudios médicos para decidir sobre el futuro de Frenkie De Jong

Frenkie de Jong pronto se someterá a pruebas para determinar la gravedad de la lesión que sufrió en el partido con su selección, aunque el seleccionador holandés Ronald Koeman cree que el mediocampista ha evitado un revés importante.

De Jong viene siendo una figura destacada de la selección nacional holandesa desde que irrumpió en el Ajax a finales de la década de 2010. La estrella del FC Barcelona consiguió su 60º partido internacional el jueves por la noche en un empate 1-1 con Polonia, pero fue reemplazado por una fuerte molestia en uno de sus glúteos.

Si bien hubo una sensación de precaución con respecto a su sustitución en el minuto 83, De Jong abandonó la concentración holandesa y regresó a Barcelona después de que se consideró que no estaría en condiciones de jugar contra Lituania el domingo.

Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | BSR Agency/GettyImages

Esa noticia puede haber preocupado a los aficionados del Barça, especialmente dado el historial de lesiones del mediocampista desde que se unió al club, pero Ronald Koeman, ha restado importancia a la gravedad del problema de De Jong.

"No creo que sea muy grave, pero es demasiado arriesgado dejarlo jugar", dijo el seleccionador holandés.“No fue suficiente darle una oportunidad en el partido del domingo”.

Se espera que el equipo de Koeman supere a Lituania en su cuarto partido de clasificación para la Copa del Mundo, con la Orange actualmente en la cima del Grupo G, habiendo acumulado siete puntos en tres partidos.

Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | BSR Agency/GettyImages

De Jong regresó a Cataluña el fin de semana y se someterá a más pruebas este lunes. Hansi Flick querrá que el holandés esté en forma y disponible para el partido de Liga del domingo contra el Valencia por LaLiga, pero el alemán también estará pensando en el inicio de su campaña de la Champions League a domicilio contra el Newcastle United el jueves siguiente.

A pesar de su resurgimiento con Flick, una ausencia este fin de semana no sería un desastre, dado que el entrenador puede contar con jugadores suplentes. El Barça tiene a Gavi y Marc Casadó esperando su turno.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp