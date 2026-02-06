El Barcelona espera un cambio clave en el Spotify Camp Nou que podría influir en las elecciones presidenciales

El Barcelona trabaja para obtener, antes de que termine febrero, los permisos necesarios que le permitan ampliar la capacidad del Spotify Camp Nou. El club catalán pasó dos años y medio jugando en el estadio Olímpic Lluís Companys mientras se realizaban las obras de remodelación del estadio más grande de Europa. Diversos retrasos alargaron el proyecto, pero el Barça regresó a casa en noviembre ante una asistencia reducida de 45,157 aficionados, celebrando la ocasión con una victoria 4-0 sobre el Athletic Club.

Aunque el objetivo final es superar los 105,000 espectadores, la reapertura total del nuevo Spotify Camp Nou será progresiva. Sin embargo, el club podría recibir una mejora importante en las próximas semanas.

De acuerdo con SPORT, el Barcelona espera obtener la licencia 1C, que permitiría el ingreso de hasta 62,000 aficionados, para el partido ante el Levante del 22 de febrero. El club buscaba acelerar el trámite ante la posibilidad de un playoff de Champions League, pero el calendario se ajustó tras la clasificación directa del equipo de Hansi Flick a los octavos de final.

Cómo el aumento de aforo del Spotify Camp Nou podría afectar las elecciones presidenciales

El mandato de cinco años del actual presidente, Joan Laporta, concluye a finales de este año, por lo que las elecciones para elegir —o reelegir— presidente se celebrarán el 15 de marzo. Para postularse, cada candidato deberá reunir 2,321 firmas de socios.

Además de Laporta, Víctor Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana y Joan Camprubí ya confirmaron su intención de competir por la presidencia. Varios de ellos han sido críticos de la gestión de Laporta, especialmente por los problemas financieros del club.

Para cuando el Barcelona enfrente al Levante en el Camp Nou, el proceso de recolección de firmas ya estará en marcha. Si el estadio amplía su capacidad a 62,000 personas, los candidatos podrán presentar sus propuestas ante muchos más socios de los previstos inicialmente.

El impecable rendimiento del Barcelona desde su regreso al Spotify Camp Nou

Mientras el panorama político se mueve en las gradas, el equipo de Flick buscará mantener su excelente rendimiento en el campo. El Barcelona ha ganado 16 de sus últimos 17 partidos en todas las competiciones y lidera actualmente la clasificación de LaLiga.

Aún más destacadas han sido sus actuaciones como local. Desde su regreso al Camp Nou el 22 de noviembre, el vigente campeón de España ha ganado los siete partidos disputados en el estadio.

Racha de victorias en casa

Barcelona 4–0 Athletic Club – 22 de noviembre de 2025

Barcelona 3–1 Alavés – 29 de noviembre de 2025

Barcelona 3–1 Atlético de Madrid – 2 de diciembre de 2025

Barcelona 2–1 Frankfurt – 9 de diciembre de 2025

Barcelona 2–0 Osasuna – 13 de diciembre de 2025

Barcelona 3–0 Real Oviedo – 25 de enero de 2026

Barcelona 4–1 Copenhague – 28 de enero de 2026

La alta producción ofensiva no sorprende por la calidad de sus atacantes, pero el rendimiento defensivo en casa llama especialmente la atención, considerando las dificultades mostradas a lo largo de la temporada. El Barcelona solo ha recibido cuatro goles en esos siete partidos como local.

El equipo de Flick está convirtiendo nuevamente al Spotify Camp Nou en una fortaleza, una en la que el Real Madrid deberá jugarse puntos que podrían ser decisivos para el título cuando llegue el Clásico de mayo.

