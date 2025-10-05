El Barcelona está al acecho del nuevo talento camerunés Etta Eyong

Etta Eyong se ha convertido en el nombre de moda del fútbol español. A sus 21 años, el delantero camerunés está firmando un inicio de temporada espectacular con el Levante, acumulando ya cinco goles y situándose como el tercer máximo artillero del campeonato, solo por detrás de Kylian Mbappé y Julián Álvarez. Su irrupción no ha pasado desapercibida para los grandes clubes europeos, y entre ellos, el FC Barcelona, que ya lo tiene entre sus objetivos prioritarios.

Según informa el diario Sport, el Barça tanteó su incorporación en los últimos días del pasado mercado de verano, aunque las limitaciones económicas del club impidieron avanzar en la operación. Aun así, Eyong dejó claro entonces su deseo: vestir de blaugrana. “Prioriza al Barça”, aseguran desde su entorno, aunque ahora la competencia es feroz. Equipos de la Premier League, la Serie A e incluso el PSG han mostrado interés por el joven atacante.

Getafe CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El vínculo entre el Barcelona y Eyong no es nuevo. La dirección deportiva culé lo seguía desde sus primeros pasos en el fútbol base del Cádiz. El Villarreal se adelantó fichándolo para su cantera, donde el camerunés terminó explotando como goleador del filial. Su talento llamó pronto la atención del primer equipo, pero la falta de minutos aceleró su salida rumbo al Levante.

Hoy, esa apuesta parece una ganga. En el Barça ven en Eyong un perfil ideal para el proyecto de futuro de Hansi Flick: joven, veloz, con gol y margen de crecimiento. Su fichaje no será sencillo, pero en el Camp Nou confían en que el deseo del jugador de vestir la camiseta blaugrana pueda ser el factor decisivo.