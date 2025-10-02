El Barcelona está cada vez más cerca de renovar el contrato de Frenkie de Jong

El FC Barcelona y Frenkie De Jong acordaron la ampliación contractual después de unas semanas de negociaciones intensas entre el club blaugrana y el centrocampista neerlandés.

Con su nuevo agente, el abogado Sebastien Ledre, el convenio se cerrará en tiempo récord, a diferencia del anterior, donde siempre había algo que hacía retroceder la negociación cuando la firma parecía un hecho.

Las conversaciones están tan avanzadas que las partes han iniciado ya el proceso de intercambio de documentos, según informa el diario SPORT. De Jong ya aprobó el contrato y el director general del club catalán, Manel del Río, fue el primero en plasmar su firma para autorizar la operación.

"La sintonía entre ambas partes ha sido absoluta. Tanto el futbolista como el Barça coincidían en la necesidad de resolver cuanto antes un asunto que en el pasado había generado tensiones (…) Las conversaciones están tan avanzadas que las partes han iniciado ya el proceso de intercambio de documentos. De Jong ha dado su aprobación definitiva al contrato", explica el citado medio.

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | David Ramos/GettyImages

Por su parte, el presidente Joan Laporta y el vicepresidente Rafa Yuste harán el anuncio en breve. La intención es que oficialmente la semana próxima esté todo llevado al papel y pueda hacerse oficial la continuidad del centrocampista, que es fundamental para Hansi Flick.

Vale recordar que Deco, director deportivo azulgrana, ya había anunciado a principios de semana en una entrevista concedida a Mundo Deportivo que el anuncio de la renovación estaba “muy cerca”, y en los mismos términos se había manifestado Joan Laporta.

De Jong, hasta ahora uno de los mejores pagados en la primera plantilla, bajará en la escala salarial. En cierto modo, al club le resultará un alivio ya que los catalanes llevan varios mercados de pases con complicaciones para inscribir a sus futbolistas debido a la excedida masa salarial que tienen en su plantilla.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp