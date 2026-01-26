El Barcelona está cerca de fichar a cuatro nuevos talentos del fútbol mundial

En el FC Barcelona todos sonríen. En la Champions League están en la 9na posición, cerca de poder clasificar directamente a los octavos de final, y en LaLiga son líderes absolutos, dos puntos por encima del Real Madrid.

Mientras tanto, el mercado de fichajes continúa y tras la salida de Ter Stegen y la llegada de Cancelo, quieren más jugadores para su plantilla.

Hasta el momento, están casi confirmadas las llegadas de los jóvenes talentos Hamza Abdelkarim y Ajay Tavares. El joven egipcio de 18 años y el inglés serán las siguientes apuestas de los azulgranas en este caso para mejorar la delantera, ya que llegarán del Al-Ahly y Norwich City respectivamente.



Pero, además, hay otros dos jóvenes talentos que se podrían sumar. Acá te contamos detalles de todos ellos.

1. Ajay Tavares, extremo, Norwich | 16 años

🚨 El Barça ha completado el fichaje del extremo inglés de 16 años Ajay Tavares, procedente del Norwich City



El Barcelona está a punto de cerrar el fichaje de Ajay Tavares, procedente del Norwich City. Se incorporará al Barça Atlètic.

El Barcelona está a punto de cerrar el fichaje de Ajay Tavares , talento nacido en Norwich en 2009. Varios clubes alemanes intentaron entrar en la puja, pero el Barça lleva ventaja y confía en cerrar el fichaje en los próximos días. Tavares quiere el traspaso.





2. Hamza Abdelkarim, delantero, Al Ahly | 18 años

Hamza Abdelkarim - Welcome to FC Barcelona | AFCON U17 Highlights



Hamza Abdelkarim - Impresión: muy bueno en el juego aéreo, físicamente muy sólido, capaz de aguantar a los defensores, una presencia peligrosa en el área, pero su capacidad de pase y control del balón necesitan trabajo. Un delantero de referencia para el Barça Atlètic.

Se reanudan las negociaciones con el Al Ahly para cerrar el acuerdo, tras el acuerdo alcanzado hace semanas con el jugador. Será mediante una cesión con opción de compra de 3 millones de euros.

3. Juwensley Onstein, defensa, Genk | 18 años

✨𝚃𝚊𝚕𝚎𝚗𝚝 𝚃𝚘𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝



🇳🇱Juwensley Onstein (16, 2007)

🏟️Genk

👤Centre-Back



Talented Dutch left Ajax in 2023, Ajax wanted him to stay but but he decided he wanted to venture abroad.



• Athletic & Agile

• Strong & Quick

• Intelligent

• Comfortable in possession pic.twitter.com/GbFfFbqBW1 — António Mango (@AntonioMango4) July 5, 2024

El juvenil es defensor central y tiene muchísimas cualidades para ser un jugador de élite y ya se siente cómodo en el fútbol sub-23. Físicamente dominante, con velocidad y habilidad para jugar con el balón. Buena altura (1,88 m). Gran potencial. El acuerdo entre los clubes está cerca.

4. Patricio Pacífico, lateral, Sporting | 19 años

PATRICIO PACIFICO | DEFENSOR SPORTING

Es uno de los mejores proyectos que se pueden encontrar, puede jugar tanto de lateral como de central, tiene muy buen juego de pies y en la faceta defensiva es una bestia, ideal para un equipo que le guste ser protagonista.

Radar abajo 👇 pic.twitter.com/opK1y1ii9A — Argentina Scout (@Seguimientoarg) January 17, 2026

Zaguero zurdo por naturaleza. Perfectamente adaptable al lateral izquierdo y hasta para jugar en zona central del mediocampo. La negociación es un préstamo por 6 meses sin cargo. Si juega 10 partidos de al menos 30’ en Barcelona B, el club catalán estará obligado a comprarlo: mínimo 50% del pase y puede llegar hasta 80% según objetivos (tope 4M). Defensor Sporting conservará 20% de una futura venta. El jugador renuncia a una parte importante de su porcentaje para beneficiar a Defensor.





