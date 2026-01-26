El Barcelona está cerca de fichar a cuatro nuevos talentos del fútbol mundial
En el FC Barcelona todos sonríen. En la Champions League están en la 9na posición, cerca de poder clasificar directamente a los octavos de final, y en LaLiga son líderes absolutos, dos puntos por encima del Real Madrid.
Mientras tanto, el mercado de fichajes continúa y tras la salida de Ter Stegen y la llegada de Cancelo, quieren más jugadores para su plantilla.
Hasta el momento, están casi confirmadas las llegadas de los jóvenes talentos Hamza Abdelkarim y Ajay Tavares. El joven egipcio de 18 años y el inglés serán las siguientes apuestas de los azulgranas en este caso para mejorar la delantera, ya que llegarán del Al-Ahly y Norwich City respectivamente.
Pero, además, hay otros dos jóvenes talentos que se podrían sumar. Acá te contamos detalles de todos ellos.
1. Ajay Tavares, extremo, Norwich | 16 años
El Barcelona está a punto de cerrar el fichaje de Ajay Tavares , talento nacido en Norwich en 2009. Varios clubes alemanes intentaron entrar en la puja, pero el Barça lleva ventaja y confía en cerrar el fichaje en los próximos días. Tavares quiere el traspaso.
2. Hamza Abdelkarim, delantero, Al Ahly | 18 años
Se reanudan las negociaciones con el Al Ahly para cerrar el acuerdo, tras el acuerdo alcanzado hace semanas con el jugador. Será mediante una cesión con opción de compra de 3 millones de euros.
3. Juwensley Onstein, defensa, Genk | 18 años
El juvenil es defensor central y tiene muchísimas cualidades para ser un jugador de élite y ya se siente cómodo en el fútbol sub-23. Físicamente dominante, con velocidad y habilidad para jugar con el balón. Buena altura (1,88 m). Gran potencial. El acuerdo entre los clubes está cerca.
4. Patricio Pacífico, lateral, Sporting | 19 años
Zaguero zurdo por naturaleza. Perfectamente adaptable al lateral izquierdo y hasta para jugar en zona central del mediocampo. La negociación es un préstamo por 6 meses sin cargo. Si juega 10 partidos de al menos 30’ en Barcelona B, el club catalán estará obligado a comprarlo: mínimo 50% del pase y puede llegar hasta 80% según objetivos (tope 4M). Defensor Sporting conservará 20% de una futura venta. El jugador renuncia a una parte importante de su porcentaje para beneficiar a Defensor.
