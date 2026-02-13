El Barcelona explota por el VAR y el arbitraje sufrido ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey

El FC Barcelona terminó el partido frente al Atlético de Madrid con una sensación de indignación total. La actuación del árbitro Martínez Munuera, sumada a un fallo del sistema de fuera de juego semiautomático, encendió el enojo dentro del club, que ahora evalúa presentar una queja formal ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La jugada que más molestia generó fue el gol de Pau Cubarsí, que habría significado el 4-1 en el minuto 52. La acción estuvo en revisión durante seis minutos y medio, un tiempo que en el Barça consideran excesivo y que, además, aumentó la confusión en el estadio.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del Rey | Angel Martinez/GettyImages

Según el entorno azulgrana, lo más llamativo fue que no se pudo utilizar el sistema de fuera de juego semiautomático, pese a tratarse de una jugada habitual en la que se acumulan futbolistas dentro del área. Mientras el juego estaba detenido, el entrenador Hansi Flick no recibió explicaciones claras desde la banda, algo que también alimentó el malestar.

Flick, crítico con Giuliano Simeone y el criterio arbitral

El técnico alemán fue uno de los primeros en expresar su disconformidad. Flick consideró que Giuliano Simeone debió ver tarjeta amarilla ya en el inicio del encuentro por una falta sobre Alejandro Balde. Pero la polémica creció todavía más en el segundo tiempo, cuando el delantero argentino cometió otra infracción dura sobre el lateral azulgrana y, desde la óptica del Barça, se le perdonó una expulsión directa.

Dentro del club entienden que el criterio aplicado en esas acciones fue inconsistente, especialmente en un partido de máxima exigencia.

Tras el encuentro, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) argumentó que el sistema semiautomático falló por la “densidad de jugadores” y que no pudo modelizar correctamente los cuerpos mediante los “esqueletos” digitales. Ante esa imposibilidad, el VAR recurrió a un trazado manual de líneas para tomar la decisión final.

Sin embargo, en el Barcelona la explicación no cayó bien. La dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores consideran que un error técnico de ese tipo en una jugada decisiva es difícil de justificar.

La entidad azulgrana analizará el tema en las próximas horas, pero todo apunta a que el club terminará enviando una queja formal a la RFEF, con el foco puesto en el arbitraje y en el funcionamiento del VAR en una acción clave del partido.

