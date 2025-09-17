El Barcelona informa sobre la situación de Lamine Yamal: ¿juega en el debut de la Champions League?

Tras derrotar 6-0 al Valencia, el Barcelona está listo para comenzar su temporada de la Champions League 2025/26 con la ilusión de que el equipo regrese a la cima del fútbol europeo.

Los culés viajarán a St. James's Park para enfrentarse al Newcastle United el jueves pero lo harán sin su extremo superestrella Lamine Yamal.

El número 10 del Barcelona no ha entrenado con el club desde que se reincorporó al club tras ser titular en dos partidos con España durante su reciente participación internacional. Los catalanes revelaron la semana pasada que Yamal se recupera de una lesión en el pubis y ya se perdió su reciente partido contra el Valencia .

Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

Ahora, el Barcelona ha anunciado su convocatoria para el partido del miércoles sin Yamal. Mundo Deportivo ha sugerido que el extremo podría estar de baja hasta que el Barcelona reciba al Paris Saint-Germain el 1 de octubre.

Yamal se recupera de una lesión en la ingle que podría persistir o empeorar significativamente si se apresuran a regresar a los terrenos de juego. Enzo Fernández, del Chelsea, sufrió una lesión similar durante la temporada 2023-24, jugando con molestias en la ingle durante un tiempo hasta que requirió cirugía.

El Barcelona intenta evitar que Yamal corra la misma suerte, por lo que será cauteloso con su joven estrella. El jugador de 18 años empezó a sentir molestias en la ingle desde el segundo partido de la temporada del Barcelona contra el Levante, según Mundo Deportivo . Jugó tres partidos más antes de que el dolor lo obligara a retirarse.

Hansi Flick criticó la gestión de la selección española sobre el estado físico de Yamal, opinión que compartió el director deportivo del Barcelona, ​​Deco . La Roja rechazó con vehemencia los comentarios de Flick , pero lo cierto es que es probable que Yamal esté de baja durante semanas, no días.

FC Barcelona Press Conference - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

En ausencia de Yamal, se espera que Raphinha juegue en la banda derecha, con Marcus Rashford entrando en la alineación por la izquierda. Aunque esta es una alternativa mucho mejor que la que el Barça pudo desplegar hace una temporada con la baja de Yamal, la ausencia del joven se notará sin duda.

Si el Barcelona decide reservar a Yamal hasta el choque contra el PSG, también se perderá los próximos partidos de LaLiga contra Getafe, Real Oviedo y Real Sociedad.

Frenkie de Jong estaba lo suficientemente en forma para jugar después de perderse el partido del fin de semana contra el Valencia.