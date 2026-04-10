''El Barcelona le exige demasiado y le devuelve muy poco'', declara Jürgen Klopp sobre Lamine Yamal

A pesar de su corta edad y su relativamente ''joven'' trayectoria dentro del fútbol mundial, o al menos dentro de la élite, Lamine Yamal ha encontrado la manera de aparecer, no solo en los espacios indicados dentro del terreno de juego, sino también en conversaciones entre figuras de este deporte y entrenadores que lo doblan en experiencia.

El más reciente caso de un estratega que ha saltado en defensa del talentoso atacante español, es Jürgen Klopp. Quien señaló, sin reparos, que al futbolista se le exige demasiado y recibe muy poco a cambio. Destacando la importancia colectiva del juego por encima de la carga individual. Esto fue lo que el estratega alemán dijo al respecto:

Mira, cuando un jugador joven como Lamine Yamal lo da todo y aun así pierdes 0-2 contra el Atlético de Madrid, hay que hacerse preguntas. El fútbol es un juego de equipo, no un espectáculo de un solo hombre. Ahora mismo, el Barcelona le exige demasiado a un chico y le devuelve muy poco. Si estuviera en un club como el Paris Saint-Germain, con jugadores que igualen su intensidad y calidad, verías algo realmente aterrador. Honestamente, si se despierta mañana y decide marcharse, no lo culparía ni un segundo porque un talento como ese necesita apoyo, no excusas Jürgen Klopp

FBL-ENG-GER-LEGENDS-LIVERPOOL-DORTMUND | PETER POWELL/GettyImages

Hansi Flick también saltó en defensa de Lamine Yamal

Jürgen Klopp no es el único estratega interesado en velar por los intereses de la joven estrella del fútbol mundial. El propio Hansi Flick, director técnicod el FC Barcelona, habló en pro de él luego de la dolorosa derrota que sufrió el conjunto culé en casa, frente al Atlético de Madrid en el duelo correspondiente a la ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

Por supuesto que Lamine está frustrado. Todos estaban frustrados... Lamine jugó un partido fantástico de principio a fin, tanto en defensa como en ataque. Lamine tuvo situaciones de uno contra uno, y dejó atrás a tres, cuatro, cinco jugadores. Eso es increíble... Como dije ayer, solo tiene 18 años. Para mí, está realizando un trabajo fenomenal. Tenemos que apoyarlo y protegerlo, eso es lo más importante Hansi Flick

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