El Barcelona muestra poco interés en renovar a Robert Lewandowski

Robert Lewandowski llegó al Barcelona a mediados del 2022 procedente del Bayern Múnich. Desde esa fecha, el polaco brilló y fue clave en todos los planteles.

Sin embargo, su presente no es el mejor, por rendimiento (erró un penal ante el Sevilla en la derrota 4-1) y por físico (sufrió la rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo y no estará al menos frente al. Girona, el Real Madrid y el Olympiacos por Champions League). Además, según informes, desde el club existiría cierto enojo con él por llegar lesionado desde Polonia en este parón por doble fecha FIFA.

Por si fuera poco, su contrato vence el próximo 30 de junio de 2026 y el Barcelona no muestra demasiadas intenciones de sentarse con el 'killer'.

Deco, exjugador blaugrana y actual director deportivo, se manifestó al respecto. "No vamos a hablar de renovaciones en octubre. Vamos poco a poco. Es uno de los mejores delanteros de los últimos años, de gran nivel. Nos ayudó mucho. Ha hecho más de 40 goles, pero ya lo analizaremos", expresó en diálogo con Catalunya Radio.

Todo indica que el internacional polaco tiene más posibilidades de salir del conjunto blaugrana para la temporada 2026/27 que de seguir allí. Está claro que fue totalmente determinante sus aportes en estos últimos años para la obtención de diferentes títulos, pero el club entiende que llegó el momento de encontrar al sucesor que tome su lugar, y le de al Barcelona un delantero por 5 o 10 años.

Siguiendo esa línea, hoy día Hansi Flick tiene en el plantel a Ferran Torres, por lo que se transforma en una opción inmediata a disposición del entrenador alemán. Por su parte, tanto Dusan Vlahovic como Julián Álvarez, entre otros, figuran en la lista de objetivos de fichaje del Barça de cara a lo que viene.

