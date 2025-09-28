El Barcelona mueve ficha con Marc Bernal: renovación inminente del joven talento

El FC Barcelona ha dado un paso firme en su apuesta por la cantera y ha confirmado la inminente renovación de Marc Bernal, uno de los jóvenes futbolistas más prometedores de la entidad. El club informó que mañana, lunes 29 de septiembre, a las 13:15 horas, se celebrará en las instalaciones del Barça el acto de firma y presentación de la renovación, abierto a los medios de comunicación.

La noticia llega en un momento especialmente ilusionante para el centrocampista catalán, que parece haber dejado atrás definitivamente la grave lesión de rodilla que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante más de un año. Tras un proceso largo y exigente de recuperación, Bernal ya ha podido sumar minutos con el primer equipo tanto frente al Valencia como contra el Real Oviedo, encuentros en los que dejó sensaciones positivas y confirmó que está listo para competir al más alto nivel.

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Todo apunta a que también tendrá participación en el duelo de esta tarde frente a la Real Sociedad, lo que supondría otro paso adelante en su progresiva vuelta a la normalidad. Su presencia no solo refuerza la confianza del cuerpo técnico de Hansi Flick en su talento, sino que también ilustra la clara estrategia del club de blindar a sus jóvenes valores antes de que llamen la atención de otros grandes europeos.

La renovación de Marc Bernal representa, en definitiva, una apuesta de futuro y una muestra de la importancia de la cantera en la hoja de ruta del Barça