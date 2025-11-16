El Barcelona mueve ficha por Rashford: la rebaja que negocia Deco tras la ruptura del inglés con el United

La situación de Marcus Rashford en el Manchester United ha dado un vuelco que podría beneficiar directamente al FC Barcelona. Según informa el Diario Sport, en el club blaugrana han recibido una señal clara desde Old Trafford: el United ya no cuenta con el atacante inglés para su futuro inmediato. Y ese cambio de posicionamiento abre la puerta a una operación que, hasta hace poco, parecía demasiado costosa para las arcas culés.

En el acuerdo de cesión firmado el verano pasado se incluyó una opción de compra de 35 millones de euros, una cifra importante que el Barcelona solo estaba dispuesto a asumir si Rashford rendía a un nivel sobresaliente y la economía lo permitía. Sin embargo, el nuevo contexto —con el United deseoso de desprenderse del jugador— ha abierto una puerta inesperada: Deco intentará obtener una rebaja significativa respecto al precio pactado.

Rashford, que necesitaba un cambio de escenario tras su mala etapa reciente en Old Trafford, ha encontrado en Barcelona un entorno en el que volver a sentirse relevante. Su adaptación al sistema de Hansi Flick ha sido gradual, pero el técnico alemán valora su capacidad para atacar espacios, su potencia en transición y su polivalencia, pudiendo actuar tanto por banda como en posiciones más centradas.

El club entiende que, al no entrar en los planes del United, la entidad inglesa está obligada a flexibilizar su postura. Para el Barça, lograr al jugador por un coste menor sería una operación estratégica: un futbolista con impacto inmediato, experiencia en élite y aún con años por delante.

Las negociaciones no serán sencillas, pero el escenario es más favorable que nunca. Rashford quiere quedarse. El Barça quiere retenerlo. Y el United quiere vender. Ahora, todo depende del precio. El extremo inglés está feliz en la ciudad condal, y todo apunta a que su continuidad en Barcelona se irá negociando a lo largo de los próximos meses