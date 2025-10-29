El Barcelona planea jugar un amistoso en Perú: ¿cuánto dinero ganaría por ese partido?

En las oficinas del FC Barcelona son conscientes de la necesidad imperiosa de generar dinero, a raíz de la complicada situación financiera del club. En consecuencia y tras ver cómo se cancelaba su partido por LaLiga en Miami, ante el Villarreal, la escuadra que preside Joan Laporta tiene una oportunidad de sacar ventaja económica de otro compromiso, pero en Perú.

En esta ocasión, y según Mundo Deportivo, los azulgranas lucen muy cerca de cerrar un nuevo encuentro internacional, dado que ultiman conversaciones para disputar un amistoso en el mencionado país sudamericano a finales de diciembre.

De hecho, el mismo periódico agregó que la propuesta sería prácticamente irrechazable desde el punto de vista económico, debido a que podría reportarle al Barça entre 7 y 8 millones de euros, cifra que permitiría compensar los ingresos perdidos tras la cancelación del polémico juego de Miami, el cual sí se celebrará el 20 de diciembre pero en La Cerámica, el estadio del Villarreal, y que iba a dejar alrededor de 6 millones a las arcas culés. A esta pérdida se suma la renuncia a otro amistoso que debía darse el 10 de octubre en Libia, y donde la institución que gerencia Laporta rechazó una oferta cercana a los 5 millones de euros alegando razones de seguridad.

En semejante contexto, la propuesta proveniente de Perú llega como una ocasión idónea para mejorar la situación económica del Barcelona y cerrar el año con una importante inyección de ingresos. Por tal motivo, Laporta se habría reunido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con los capitanes del equipo, igual que con el entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco, a fin de comunicar la intención del club de ejecutar el partido en cuestión.

Ya en lo deportivo, el Barça busca reponerse de su caída en el Clásico versus el Real Madrid, el pasado domingo, que lo mantiene en la segunda posición de LaLiga, pero lo aleja a cinco puntos del líder, la propia entidad blanca. Por su parte, en la Champions League, los de Flick ocupan la novena casilla (entre 36 equipos), con seis unidades de nueve posibles.

