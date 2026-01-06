El Barcelona quiere fichar a Leon Goretzka este próximo mercado de verano

El nombre de Leon Goretzka ha regresado con fuerza al panorama del mercado de fichajes. El centrocampista alemán del Bayern Múnich encara una etapa clave de su carrera, con un contrato que finaliza en junio de 2026 y sin señales claras de renovación a corto plazo.



Este escenario ha despertado el interés de varios clubes de primer nivel que ven en él una opción atractiva de cara al próximo verano, especialmente por la posibilidad de incorporarlo sin coste de traspaso.

Su relación con Flick clave será para un posible traspaso

FC Bayern Muenchen v FC Schalke 04 - Bundesliga | DeFodi Images/GettyImages

Entre los equipos atentos a su situación aparece el FC Barcelona, que sigue de cerca la evolución contractual del internacional alemán. Más allá del aspecto deportivo, el posible vínculo entre ambas partes está marcado por un elemento determinante: la relación entre Goretzka y Hansi Flick. El técnico azulgrana conoce bien al futbolista tras haber coincidido con él tanto en el Bayern como en la selección alemana, contextos en los que el centrocampista mostró su mejor versión.

Ese conocimiento mutuo juega un papel relevante en la operación. Goretzka estaría dispuesto a valorar seriamente un cambio de aires si eso implica volver a trabajar bajo la dirección de Flick, un entrenador con el que se siente cómodo a nivel táctico y personal. Esta predisposición refuerza el interés del Barcelona, aunque no garantiza, ni mucho menos, que el movimiento se concrete.

La directiva monitoriza su fichaje

Desde la dirección deportiva del club catalán se mantiene una postura cautelosa. La plantilla cuenta actualmente con varios centrocampistas asentados, lo que obliga a analizar con detalle si existe espacio real para una incorporación de este perfil. Cualquier decisión dependerá en gran medida de cómo se desarrolle el mercado, especialmente en lo relativo a posibles salidas que liberen masa salarial y minutos de juego.

Además, el Barcelona no es el único destino posible para Goretzka. Otros clubes europeos, tanto de la Serie A como de LaLiga y la propia Bundesliga, monitorizan su situación y valoran su encaje en proyectos futuros. Su experiencia en competiciones de máximo nivel y su fiabilidad en partidos de alta exigencia lo convierten en una opción muy valorada dentro del mercado de oportunidades.

Experiencia para el centro del campo

A nivel individual, el centrocampista afronta esta fase con un currículum sólido. Acostumbrado a competir por títulos y con un amplio recorrido internacional, Goretzka sigue ofreciendo garantías inmediatas sobre el césped. Su versatilidad en la medular y su capacidad para influir en distintas fases del juego son argumentos que explican por qué su nombre sigue siendo recurrente en los despachos de los grandes clubes.

El Barça está interesado en fichar gratis a Leon Goretzka en junio.



[Vía @sport ] pic.twitter.com/0UKdydRYBo — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) January 6, 2026

Pese a todo, la viabilidad de su llegada al Camp Nou estará condicionada por la planificación global del Barcelona. El club tiene identificadas otras necesidades prioritarias, como el refuerzo del ataque o la defensa, y deberá ajustar cada movimiento a una situación económica que exige prudencia. En este contexto, Goretzka aparece como una alternativa interesante, pero no imprescindible.

Así, el futuro del centrocampista alemán permanece abierto. El interés existe, la conexión con Hansi Flick añade atractivo a la operación y el mercado puede ofrecer una oportunidad única. Sin embargo, su destino final dependerá de múltiples variables y de cómo encajen las piezas en un verano que se prevé decisivo tanto para el jugador como para los clubes interesados.

MÁS NOTICIAS DEL BARCELONA: