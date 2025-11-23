El FC Barcelona viene de ganarle 4-0 al Athletic Club en el tan ansiado regreso al Camp Nou y buscará otro triunfo el próximo martes, cuando visite al Chelsea en Stamford Bridge por la quinta jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

En los trabajos del domingo posterior al gran triunfo Culé, Hansi Flick recibió una excelente noticia: Marcus Rashford se entrenó a la par del plantel y todo parecería indicar, según informó AS, que estará disponible para viajar a Londres para enfrentarse a los vigentes campeones del mundo. El inglés no había entrenado ni el jueves ni el viernes, incluso ausentándose al estadio el sábado.

Hubo un manto de dudas sobre la "lesión" de Rashford, ya que por su ausencia del jueves se esgrimieron asuntos personales, que más tarde se conocieron como problemas físicos leves. El viernes se reunió con Flick en la Ciutat Esportiva y se retiró con un aparente cuadro febril. El doblete de Ferrán Torres y la vuelta de Raphinha ponen en duda su titular para el partido por copa, pero nada está dicho aún.

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Otro que vuelve al equipo titular es Frenkie de Jong, que cumplió el sábado su fecha de suspensión y llegará sin desgaste al duelo copero frente a los londinenses comandados por Enzo Maresca.

El que todavía no podrá incorporarse a la nómina es Pedri, que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda durante el Clásico con el Real Madrid el pasado 26 de octubre y todavía no ha regresado, estimándose dos semanas más de rehabilitación. "Pese a las buenas sensaciones, ha prevalecido la prudencia y la cautela", reportó AS.

Se espera que vuelva frente al Atlético de Madrid el 2 de diciembre próximo, aunque su regreso podría darse de manera anticipada ante el Alavés.